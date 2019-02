Prefeitura recomenda adiamento de Vasco e Resende; FFERJ nega

Vasco e Resende podem ter, novamente, seu confronto adiado pela semifinais da Taça Guanabara. No primeiro momento foi por conta do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu deixando dez vítimas. Agora é por conta dos alertas de chuva que deve atingir o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (13).

A Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu comunicado confirmando ponto facultativo na cidade na parte da tarde após receber, na segunda-feira (11), uma informação da Marinha do Brasil sobre fortes ventos, ressaca do mar e que a frente fria atingirá a região sudeste.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o órgão recomendou também o adiamento do confronto que acontece às 21h30 no Maracanã por medidas de segurança. A cidade está em estágio de atenção pelas fortes chuvas que podem assolar a cidade nos próximos dois dias.

De acordo com o secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, nesta quarta (13) será feriado escolar no período da tarde. A #PrefeituraRIO também recomendou o adiamento do jogo do Campeonato Carioca no Maracanã. — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 12, 2019

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) negou ter recebido qualquer comunicado oficial da Prefeitura e, por conta disso, manteve o duelo marcado para esta quarta-feira (13) pelas semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca.