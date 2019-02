Netinho é o novo reforço do Ferroviário para 2019

Após eliminação pela Copa do Brasil para o Corinthians, e já visando a sequência do Campeonato Cearense, o Ferrão foi até o futebol paraibano buscar reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Netinho, de 23 anos, que estava no Botafogo-PB.

Ainda em fase de amadurecimento profissional, o jovem tem como características de jogo a velocidade e o poderio de finalização. Antes do Botafogo-PB, Netinho já somava passagens por Nacional-PB, Sergipe e Catuense-BA. O contrato do jogador com o Tricolor é de um ano e será opção para disputa da Série C.

Vindo de derrota para o Floresta, por 2 a 1, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Cearense, o Ferroviário se prepara para encara o Barbalha. Em casa, o atual campeão da Série D do Brasileirão entra em campo às 17h (de Brasília) do próximo sábado (16), para continuar bem na segunda fase do estadual, já que está atrás apenas de Ceará e Fortaleza.