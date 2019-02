CRB empata com Brasiliense e avança na Copa do Brasil

Brasiliense e CRB se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (13), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Serejão. As equipes empataram por 0 a 0.

No primeiro tempo, o Jacaré apresentou melhor desempenho. Criou mais, aproveitou melhor as oportunidades e chegou na área pelas laterais, com perigo, diversas vezes, assustando o goleiro Edson Mardden. A equipe jogou confortavelmente em casa, mas não foi o suficiente para abrir o placar.

Logo no início da partida, Alex Murici fez uma jogada pela direita e chutou para Romarinho, que chegou na segunda trave, mas finalizou para fora.

Aos 16 minutos, Murici lançou novamente para Romarinho, que invadiu a área e chutou forte, mas o goleiro Edson defendeu. Um minuto depois, Peninha aproveitou uma sobra dentro da área e bateu com força. Edson espalmou e, no rebote, a defesa do CRB afastou o perigo.

Reinaldo avançou pela direita, aos 23, e cruzou para Romarinho. O atacante cabeceou com perigo, mas não marcou. Aos 26 minutos, Reinaldo arriscou de fora da área, mas mandou para fora.

Aos 33, mais uma jogada de Alex Murici e Romarinho. O lateral-direito cruzou na área e o atacante tentou abrir o placar, mas a defesa desviou e bola sobrou para Reinaldo, que não conseguiu finalizar.

O CRB chegou com perigo aos 37 minutos. Júnior, pela direita, cruzou para a área e Zé Carlos dominou. O atacante ajeitou para Guilherme, que chutou por cima do gol.

O Brasiliense chegou no segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro, bastante ofensivo, aproveitando as oportunidades.

Nos primeiros segundos, Peninha, após pelo drible, arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol de Edson. Aos 11, o jogador repetiu o lance, arriscando mais um chute de fora, e a bola sobe demais, sem perigo para o Galo.

Na sequência, a partida ficou mais equilibrada. O visitante começou a se posicionar melhor e acertou o encaixe do time. Com isso, o Jacaré deixou de ter tanta vantagem como tinha no primeiro tempo e o jogo passou a ter menos intensidade.

Aos 40 minutos, no contra-ataque, Victor Rangel quase abriu o placar para o CRB. O jogador foi mais veloz que Badhuga e finalizou com um belo chute, mas a bola explodiu no travessão. Na sobra, Felipe Menezes tentou, mas finalizou com chute fraco.

Por estar em melhor colocação na CBF do que o adversário, com o empate, a equipe alagoana conseguiu avançar para a segunda fase da Copa do Brasil, além de receber R$ 625 mil pela classificação.