Daniel Amorim faz dois, e Avaí goleia Real Ariquemes na Copa do Brasil

Mesmo desfalcado de vários titulares, o Avaí goleou o Real Ariquemes em duelo inédito na história nesta quarta-feira (13) e avançou na Copa do Brasil. Daniel Amorim, duas vezes, Pedro Castro e Getúlio marcaram na vitória por 4 a 1 do Leão no Estádio Valerião, em Ariquemes, Rondônia. Leandro fez o único dos mandantes.

As duas equipes tiveram chances na parte inicial da partida, mas Guilherme Maranhão e Gegê acabaram errando o alvo, enquanto Getúlio acertou a trave aos 13. No minuto seguinte, porém, Mario Paiva derrubou Daniel Amorim dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Daniel Amorim cobrou e fez 1 a 0.

Poucos minutos depois, aos 19, Guilherme Maranhão fez pivô dentro da área e a bola sobrou com Leandro, que completou para as redes e empatou a partida. Mas a esperança rondoniense não demorou muito. Aos 25, Iury cruzou da esquerda e Daniel Amorim, bem posicionado, completou para fazer o 2 a 1 para os visitantes e fechar o placar do primeiro tempo.

Controlando bem o jogo, o Avaí conseguiu ampliar logo aos 12 da segunda etapa. Pedro Castro cobrou falta, a bola desviou e Daniel Amorim completou e a bola morreu no fundo do gol. A arbitragem confirmou o gol para o meia avaiano.

O Real Ariquemes chegou a estar muito perto de voltar para o jogo aos 21, quando Guilherme ficou com a bola dentro da área após um grande bate-rebate, mas parou em Lucas Frigeri. Após várias alterações nas duas equipes e uma diminuição no ritmo da partida, o Avaí conseguiu transformar a vitória em goleada aos 34. Gegê deu ótimo passe e Getúlio tocou para fazer o 4 a 1 em Rondônia.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Avaí enfrenta o vencedor do confronto entre Tubarão e Brasil de Pelotas, que acontece nesta quinta-feira (14). Pelo Campeonato Rondoniense, o Ariquemes recebe o Gênus, no domingo (17), às 17h. No mesmo dia e horário, pelo Campeonato Catarinense, o Avaí joga na Ressacada diante do Brusque. Partidas no horário de Brasília.