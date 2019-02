Com um a menos, Chapecoense segura empate com São José e avança na Copa do Brasil

Duelando contra o time no qual fez sua primeira partida oficial na história, a Chapecoense ficou no zero contra o São José em jogo único pela Copa do Brasil. Em critério por jogo fora de casa, o empate deu à equipe catarinense a classificação para a próxima etapa.

Quem mais trabalhou no primeiro tempo foi o goleiro João Ricardo, da Chape. À vontade em campo, o São José pressionou o Verdão e foram os donos das principais chances dos primeiros 45 minutos.

O time visitante só chegou pela primeira vez na área adversária aos 17 minutos, após cabeceio de Welligton Paulista, mas o lance não assustou muito o São José. A equipe gaúcha continuou indo pra cima, sem medo de enfrentar, mas não conseguiu abrir o placar.

No segundo tempo, o torcedor alviverde levou um susto após três minutos de jogo. Em cobrança de falta, a bola foi rasteira e o goleiro João Ricardo salvou a Chapecoense mais uma vez. Depois disso, a Chape chegou mais vezes ao gol adversário, mas sem sucesso.

O garoto criado na base do Verdão, Tharlis, fez falta brusca no início do segundo tempo e levou um cartão amarelo. Muito bem no jogo e sendo principal peça da equipe na partida, o volante acabou sendo expulso 15 minutos depois, após lance duvidoso.

A equipe catarinense apenas equilibrou o restante da partida, com um a menos, o técnico Claudinei Oliveira alterou o esquema tático do time, tirando o atacante Renato, para a entrada do zagueiro Joílson. Sem maiores sustos, a partida encerrou em 0 a 0.

Garantindo cerca de 1,25 milhão pela classificação, a Chapecoense enfrenta o Mixto (MT) na próxima etapa, o mando de campo do jogo ainda será sorteado pela CBF. O próximo compromisso do Verdão nos campos é no sábado (16), enfrentando o Figueirense pelo Campeonato Catarinense.