Corinthians reencontra Racing em sua estreia na Sul-Americana

Sem nunca ter conquistado a competição, o Corinthians entra em campo para tentar mudar a história da equipe na Copa Sul-Americana, duelando contra o Racing, o Timão faz sua estreia nesta quinta-feira (14). A partida de ida acontece às 21h30, na Arena Corinthians. Jogo no horário de Brasília.

O retrospecto contra o adversário não é bom para o time paulista. Em seis partidas enfrentando a equipe argentina, o Corinthians tem apenas uma vitória, três empates e duas derrotas. No último confronto, o Racing barrou o time brasileiro nas oitavas de final, também pela Sul-Americana, em 2017. O time argentino é o líder do Campeonato Nacional, e conta com nomes conhecidos pelo torcedor brasileiro, como o zagueiro Donatti, ex-Flamengo, o meia Centurión, ex-São Paulo, e os atacantes Lisandro López, ex-Internacional, e Cristaldo, ex-Palmeiras.

Sabendo da dificuldade e estilo de jogo da equipe que vão enfrentar, o jogador Ralf pede equilíbrio do Timão na estreia e atenção contra cartões vermelhos. "Quando você joga contra sul-americanos, como vamos jogar contra argentinos, eles vêm para catimbar, para amarrar o jogo. Temos que ter equilíbrio o jogo todo", afirmou o volante.

Sem se enfrentar desde 2017, o primeiro jogo será na Arena Corinthians, a equipe paulista conta com a baixa do lateral-esquerdo Danilo Avelar, que vinha ocupando a posição. O jogador está suspenso por ter sido expulso diante do Colo-Colo, na eliminação da Libertadores no ano passado.

Além de Danilo Avelar, o Timão conta com uma dúvida no gol. O goleiro Cássio sofreu uma pancada na coxa direita no treinamento do Corinthians da última terça-feira (12), o jogador será reavaliado pelo departamento médico corintiano antes do último treino da partida.

Apesar das baixas, o Corinthians tem a presença do artilheiro da equipe, que fará sua estreia em torneios continentais contra o Racing. O garoto, apelidado de Gustagol, tem oito partidas e cinco gols pelo Timão. Sendo a peça principal do time no empate pela Copa do Brasil, com dois gols.

"Vai ser minha primeira vez. Acho que deve ser muito diferente, ainda mais contra um time argentino, que deve bater bastante (risos). Mas é entrar concentrado e dar o nosso melhor para fazermos um bom jogo", disse o jogador.

Provável Corinthians: Cássio (Walter); Fagner, Manoel, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro e Sornoza; Jadson, Vagner Love e Gustavo.

Provável Racing: Arias; Mena, Donatti, Sigali, Saravia; Centurión, Zaracho, Diáz, Solari; Cristaldo e López.