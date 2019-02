Podendo empatar, Vasco enfrenta Resende pela semifinal da Taça Guanabara

O Vasco, detentor da melhor campanha da Taça Guanabara, enfrenta o Resende, que vem fazendo um bom campeonato, pela primeira semifinal do turno do Carioca nesta noite de quarta-feira (13).

Essa partida foi inicialmente marcada para o último domingo, mas foi adiada devido à tragédia no Ninho do Urubu. A bola rola às 21h30 no Maracanã.

Vasco em boa fase

O ano começou melhor que o esperado para os torcedores cruz-maltinos. Com cinco vitórias em cinco jogos pelo campeonato, o clube é o menos vazado até então, tendo sofrido apenas dois gols.

O Cruzmaltino pode até empatar, que ainda sim avança para decisão, mas para o capitão Leandro Castan, o que interessa é a vitória: “A gente não pode entrar em campo pensando nisso. Vamos entrar sempre respeitando o Resende. A gente pode usar a vantagem, que é boa. Mas vamos buscar a vitória”.

O técnico Alberto Valentim tem rodado bastante o time, mas a tendência é que jogo com força máxima, inclusive com a volta do zagueiro Werley. Bruno César deve começar no banco, dando vaga para Thiago Galhardo.

Provável escalação: Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Leandro Castán, Werley e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul, Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Marrony; Maxi López.

Resende surpreendente

O time do sul do estado fez uma boa campanha na Taça Guanabara, arrancou um empate contra o Flamengo e venceu o Botafogo em pleno Nilton Santos.

O clima é de preparação intensa e muito otimismo para o jogo, tendo em vista as boas façanhas do time da Cidade do Aço diante dos grandes. O atacante Maxwell afirmou: ''Eles têm que se preocupar com a gente''.

O vencedor dessa partida enfrentará o vencedor do duelo entre Flamengo e Fluminense, que ocorrerá no Maracanã na quinta-feira.