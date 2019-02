Atlético-GO avança na Copa do Brasil após empate contra Brusque 

O Atlético-GO visitou o Brusque na noite desta quarta-feira (13) pela primeira fase da Copa do Brasil. Em um jogo sem muitas chances perigosas, o placar foi de 1 a 1 no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, SC, e o time goiano ficou com a classificação.

O primeiro tempo passou sem grandes chances. A melhor chance do time goiano foi aos 36 minutos, com Gilsinho, mas o goleiro defendeu. Até os 40 minutos, o Brusque não tinha dado nenhum chute a gol.

Aos 42 minutos, perdeu uma chance feita, Jefferson Renan mandou uma bomba e pegou na trave. No rebote, a bola sobrou para Maranhão que, com o gol vazio, chutou para fora. Aos 45 minutos, porém, a chance não foi perdida: Hélio Paraíba, artilheiro do Campeonato Catarinense, aproveitou-se indecisão da zaga goiana, avançou e chutou, marcando o gol.

O segundo tempo voltou com o Dragão botando pressão nos donos da casa. O Brusque, por sua vez, fechou a casinha. Aos 22 minutos, em bela jogada de Gilsinho, o jogador girou e achou André Luís sem marcação. O atacante chutou e empatou a partida. O jogo seguiu igual ao início, sem muita pressão, e a vaga ficou com o Dragão.

O Atlético avançou para a segunda fase e, por conta disso, embolsou R$ 625 mil. Na próxima rodada, o Dragão enfrenta o Atlético-CE, que passou na primeira rodada pelo Joinville.

Pelo Campeonato Catarinense, o Brusque, sexto colocado, visita o Avaí, no domingo (17), às 17h. No mesmo dia, pelo Campeonato Goiano, o Atlético-GO, vice-líder, visita o Goianésia, às 16h. Partidas no horário de Brasília.