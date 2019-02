Manaus é eliminado em casa e Vila Nova avança na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (13), o Manaus recebeu o Vila Nova em sua casa, no Estádio da Colina, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil.



Impondo um ritmo muito forte logo no começo do jogo, não demorou para que o Manaus abrisse o placar no Estádio da Colina. Aos 5 minutos do primeiro tempo, o meia Hamilton recebeu sobra de bola e, com liberdade, mandou com maestria no canto superior do gol de Rafael Santos, levando a torcida do Gavião a loucura nas arquibancadas.



Aos 12 minutos o Vila Nova teve a sua primeira chegada na área do adversário, em bola lançada para Danilo (ex-Corinthians), mas o goleiro Jonathan chegou antes, impedindo a conclusão do ataque. A partir daí, o Vila começou a chegar a área com mais facilidade. Aos 19 minutos, Jonathan foi testado novamente, defendendo uma pancada de Alan Mineiro.



Com a equipe bem posicionada na marcação, o Manaus forçou o Vila Nova a jogar pelos lados, o que não impediu com que Danilo chegasse mais uma vez, mandando um balanço que passou muito perto do gol.

Mesmo com boa marcação, a equipe da casa só voltou a assustar o goleiro Rafael Santos aos 35 minutos, com Jean Carlos, que arriscou de longe, sem sucesso. Aos 49, após cobrança de lateral para dentro da área, a bola ficou com o meia Dolem, que mandou por cima do gol.



O jogo que começou com certa pressão da equipe manauense foi logo revertido. O Vila Nova não tomou conhecimento dos donos da casa e foi pra cima, entretanto, não conseguiu ampliar seu marcador.

O segundo tempo teve início com uma novidade. O meia Danilo, do Vila, que havia sido destaque no primeiro tempo foi substituído (aparentemente com pequena lesão na panturrilha esquerda) pelo atacante Rafael Silva, que começou bem. Aos 3 minutos, fez jogada com Alan Mineiro, que mandou um chute forte à esquerda do goleiro Jonathan. Recompensado pelo ótimo primeiro tempo, aos 10 minutos, Alan Mineiro cobrou falta, a bola foi desviada e terminou dentro do gol da equipe de Manaus.



O empate tirava a classificação do Manaus e classificava o Vila Nova, por conta da vantagem em ser melhor ranqueado.

Em resposta ao gol, também em cobrança de falta, Thiago Spice mandou uma bomba a direita do goleiro Rafael Santos, com muito perigo mas sem sucesso.



A necessidade em marcar mais um gol fez com que a equipe de Manaus voltasse com a pressão do começo do primeiro tempo, obrigando o Vila Nova a jogar de forma mais recuada, esperando o contra-ataque.



Mesmo se mantendo com a posse de bola e criando as melhores oportunidades, aos 41 minutos, o goleiro Jonathan operou um milagre que salvou a equipe de Manaus em chute do atacante Keké. Aos 45, o Vila ainda teve o zagueiro Wesley Matos expulso após receber o segundo cartão amarelo.

O Manaus pagou pelo nervosismo e foi eliminado em casa. Já o Vila Nova, classificado, espera o resultado entre URT-MG x Coritiba, em Minas Gerais, para descobrir quem será seu adversário. Vale ressaltar que o coxa tem a vantagem do empate.