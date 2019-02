Botafogo bate Campinense e assegura vaga na próxima fase da Copa do Brasil

O Botafogo está na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (13), o time carioca bateu o Campinense por 2 a 0 no estádio Amigão, em Campina Grande. Os gols do triunfo que deu a classificação ao Fogão foram marcados por Rodrigo Pimpão e Alex Santana.

A partida iniciou de maneira equilibrada. As duas equipes buscaram se estudar antes de realizar qualquer jogada ofensiva, o que acabou deixando o jogo sem muitos lances de perigo após o começo. Apenas aos 19 minutos, quando Jean arriscou um chute de longe e a bola passou por cima do gol de Wagner Coradin, ocorreu a primeira chance efetiva de gol.

Superior em campo, o Botafogo abriu o placar aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio em direção a grande área, Gabriel desviou e Rodrigo Pimpão aproveitou para cabecear e marcar o primeiro gol da partida, sem chances de defesa para Wagner Coradin.

Pouco tempo depois, o Campinense respondeu. Gustavo cobrou escanteio fechado e Romeu aproveitou para cabecear e obrigar Gatito a realizar uma grande defesa, salvando a equipe carioca do empate. Antes do apito final, a Raposa ainda teve uma oportunidade de igualar o marcador, mas João Paulo parou no camisa 1 do alvinegro da estrela solitária.

Mantendo a supremacia em campo, o Botafogo começou o segundo tempo disposto a sacramentar a classificação. O efeito da superioridade veio aos oito minutos. Alex Santana recebeu na intermediária e acertou um belo chute para ampliar o placar a favor da equipe visitante. Um golaço no estádio Amigão.

Sem poder de reação, o Campinense assistia ao Botafogo, que imprimia seu ritmo e buscava ampliar ainda mais a vantagem. Rodrigo Pimpão ainda tentou marcar o terceiro aos 17 minutos, mas a finalização foi pela linha de fundo.

Antes do apito final, Marcinho deixou Erick na cara do gol, mas o atacante não conseguiu finalizar com precisão e a bola passou perto do gol de Wagner Coradin. Em seguida, o Fogão desperdiçou a última chance do jogo. Luiz Fernando recebeu na área e bateu colocado, obrigando o camisa 1 do Campinense a realizar uma linda defesa para evitar o terceiro da equipe visitante.

Enquanto a equipe paraibana terá pela frente apenas o Campeonato Estadual para disputar, o Botafogo já conhece o seu próximo adversário. Trata-se do Cuiabá, que eliminou o Ypiranga-AP também na noite de quarta-feira (13).

O próximo compromisso do Fogão acontecerá apenas na próxima quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana, quando o alvinegro carioca vai até Florencio Varela para encarar o Defensa y Justicia, em confronto válido pela primeira fase da competição. Na primeira partida, o Botafogo venceu por 1 a 0 e tem a vantagem de jogar por qualquer empate para avançar na disputa. O Campinense enfrenta o Sousa no pelo Campeonato Paraibano, no próximo domingo (17), às 16h (horário de Brasília).