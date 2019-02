Após vitória do Botafogo, Zé Ricardo avalia partida e vê melhora: "Estamos evoluindo"

Em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o Botafogo enfrentou o Campinense e venceu pelo placar de 2 a 0, afastando a desconfiança da torcida que se mantinha presente pela eliminação na temporada passada, nessa mesma fase. Após o triunfo, o treinador Zé Ricardo comentou sobre a classificação e o que deve acontecer nas próximas semanas.

Avaliando o que foi a partida, Zé ressaltou o início ruim, em que o Botafogo deu muitos contra-ataques para o adversário,mas depois conseguiu se recuperar e marcar o primeiro gol. No segundo tempo, o mesmo afirmou que cobrou mais da equipe a valorização da posse de bola, ganhando mais tranquilidade na partida até fazer o segundo gol.

"Depois de um início ruim, a gente reconhece que as coisas estão evoluindo. Mas hoje ainda pecamos, principalmente no primeiro tempo, onde demos muitos contra-ataques para a equipe do Campinense. Depois, fizemos o nosso primeiro gol. No segundo tempo, a gente cobrou de valorizar mais a posse. O segundo gol acabou dando tranquilidade e a oportunidade para o João Paulo (que entrou no segundo tempo) readquirir a forma física. Certamente será um jogador importante para nós na temporada".

O técnico também comentou que não disse nada com os jogadores sobre o episódio da Copa do Brasil de 2018, apenas no final da partida porque acreditou que falar disso poderia atrapalhar o psicológico da equipe. Questionado sobre os próximos dias, também afirmou que a equipe deve ir com força máxima nos campeonatos de mata-mata (Copa do Brasil e Sul-Americana).

"Não tocamos no assunto, falamos muito sobre concentração, mas em momento algum comentamos o episódio do ano passado, porque acho que quando a gente relembra esses momentos, acaba trazendo algo para o subconsciente. Que não faz parte do que a gente queria para hoje. Comentamos agora no final, quando fechamos, mas isso é uma coisa que a gente sempre procura olhar para frente".

O Botafogo volta aos gramados no dia (20), contra o Defensa y Justicia e o treinador afirmou que a equipe deve trabalhar muito para trazer a classificação para o Rio, pois será um duro confronto.

"Agora é descansar bastante. Na próxima semana, temos um adversário bem difícil, atual líder do Campeonato Argentino (divide a ponta com o Racing). A gente vai ter que se preparar bastante se quiser trazer a classificação na Sul-Americana para o Rio".

Por fim, Zé fez questão de agradecer aos torcedores que estiveram presentes no Estádio Amigão.

"Agradecer à torcida que veio hoje. A torcida do Botafogo é muito grande e fez uma festa muito bonita aqui. Que bom que pôde sair feliz daqui com a classificação".