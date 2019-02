São Paulo não sai do empate sem gols contra Talleres e é eliminado da Libertadores

São Paulo e Talleres se enfrentaram nesta quarta-feira (13), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores, no Morumbi. O jogo não saiu do 0 a 0 e os argentinos se classificaram pelo placar agregado. No jogo da ida, os Tallarines derrotou o Tricolor por 2 a 0 e garantiram a classificação.

O primeiro tempo não foi bem aproveitado pelo time brasileiro. A equipe abusou de ligações diretas, sem efetividade, e foi apática quando estava com a bola. A primeira e melhor chance de gol aconteceu somente aos 31 minutos. Após cruzamento de Helinho pela direita, a bola chegou em Diego Souza, que, na cara do gol, cabeceou para fora. Na sequência os argentinos reagiram. Ramírez arrancou pelo lado esquerdo e cruzou para Moreno. O atacante chegou batendo e Reinaldo bloqueou a finalização. O lateral salvou o Tricolor. Hernanes ainda tentou de fora da área aos 45. O meia finalizou de fora da área, com curva, mas a bola saiu pelo lado direito do gol.

O São Paulo começou a segunda etapa com mais intensidade, principalmente pelos lados, mas sem eficiência e com poucas chances criadas. A primeira e única chance de gol do Tricolor no segundo tempo aconteceu aos 20 minutos, com Diego Souza. O atacante recebeu cruzamento na medida de Reinaldo, mas, mais uma vez, cabeceou para fora.

Aos 34 Everton foi expulso e complicou ainda mais a vida da equipe paulista no jogo. O atacante chegou de sola no rosto de Enzo Díaz. O jogador sangrou muito e o ponta recebeu cartão vermelho direto. Aos 38, o São Paulo chegou a marcar, mas o bandeirinha invalidou o gol. Diego Souza lançou para Nenê, na pequena área, e o meia balançou as redes, mas em posição irregular.

Aos 45 minutos, Pochetino chutou forte, dentro da área, mas Tiago Volpi espalmou para fora. Esse foi o primeiro e único chute no gol da partida.

O Talleres enfrentará o Palestino, do Chile, na terceira-fase, última etapa antes da fase de grupos, da Copa Libertadores. Os chilenos eliminaram o Independiente de Medellín nos pênaltis na última terça-feira (12).

O próximo compromisso do São Paulo é pelo Campeonato Paulista, no próximo domingo (17), contra o Corinthians, na arena do rival. A partida está marcada para às 19h.