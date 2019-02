Jardine demonstra tristeza após eliminação do São Paulo: “Frustração"

São Paulo e Talleres se enfrentaram na última quarta-feira (13), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores, no Morumbi. O jogo não saiu do 0 a 0 e os argentinos se classificaram pelo placar agregado. No jogo da ida, os Tallarines derrotou o Tricolor por 2 a 0 e garantiram a classificação.

Após o jogo, André Jardine avaliou a partida contra o time argentino.

“O Talleres imprimiu uma marcação agressiva nos dois jogos e isso nos incomodou bastante. Nosso time não teve tranquilidade para jogar, e isso foi o maior mérito deles no jogo de hoje, porque praticamente anulou nossas principais virtudes. A ansiedade também pode ter nos atrapalhado um pouco”, afirmou Jardine.

O técnico também demonstrou tristeza e agradeceu o apoio da torcida.

“O sentimento que domina é a frustração. Tudo que o nosso grupo queria era sair com a classificação. Agradeço o apoio da torcida, enquanto o jogo rolou ela fez sua parte. A chegada no estádio foi inesquecível”, ressaltou.

O treinador ainda comentou o clima e sentimento dos jogadores no vestiário.

“O sentimento no vestiário é o mesmo que o meu, de frustração. Fica uma noite bastante triste para todos nós. Nesse momento é tristeza. Todos no vestiário estão sofrendo, como tem que ser. Atitude não faltou, a equipe se entregou no seu limite. Eu posso garantir, especialmente para a nossa torcida, que eles foram no seu limite”.

Para finalizar, Jardine disse que mesmo após derrota, os jogadores estão fechados uns com os outros e que o momento é de consolação.

“Todo mundo está no vestiário. Nós, no São Paulo, temos o hábito de estar juntos na derrota e na vitória. Todos estão tristes. As palavras que falamos um para os outros são de força. Não se fala muito”, finalizou Jardine.

O próximo compromisso do São Paulo é pelo Campeonato Paulista, no próximo domingo (17), contra o Corinthians, na arena do rival. A partida está marcada para às 19h.