Ceará repatria Wescley e protagoniza a maior transferência do futebol cearense

Wescley vestirá novamente a camisa do Ceará. O meia de 27 anos chega ao Vovô contratado em definitivo, diferentemente das outras três passagens pelo clube alvinegro em 2015, 2016 e 2018. Agora, o clube cearense pagará 1,2 milhão de dólares (R$ 4,4 milhões) ao Vissel Kobe pelo jogador, que se torna a maior contratação da história do futebol do estado nordestino.

Em 2018, Wescley fez 33 jogos com o Ceará e marcou três gols, todos pelo Brasileirão. O golaço contra o Corinthians rendeu-lhe o prêmio de gol mais bonito do campeonato. No Japão, ele não teve muito espaço no time estrelado com o alemão Podolski e o espanhol Iniesta.

O presidente, Robinson de Castro, havia dito no começo do ano que já tinha feito uma proposta por Wescley e que seria o maior investimento num jogador na história do Ceará, mas não deu certo. Robinson jamais escondeu sua paixão pelo futebol de Wescley.

"Estou muito feliz em retornar ao Ceará. Eu sempre deixei claro o quanto eu sou feliz jogando por esse time. Quando eu retornei ao Japão, diariamente, eu recebia mensagens dos torcedores pedindo para eu voltar. Esse carinho é inexplicável. Eu só tenho que agradecer ao presidente Robinson de Castro, a diretoria, comissão técnica e todos que se esforçaram para que esse retorno fosse possível. Agora, eu quero vestir logo a camisa e atuar o quanto antes. Eu tenho grandes objetivos com o Vozão", revelou o meia ao site do Ceará.

Tendo que cruzar o mundo, Wescley chegará a Fortaleza neste final de semana ou na segunda-feira (17) para se juntar ao elenco. E antes de anunciar oficialmente a transação, o Twitter do Ceará fez uma brincadeira com a característica do jogador: o pé esquerdo.

Além do Ceará, Wescley acumula passagens por Atlético-MG, Democrata-MG, Vila Nova-GO, Red Bull-SP, Ipatinga-MG, Chapecoense-SC, Santa Cruz-PE, Ferroviária-SP e Vissel Kobe (JAP).