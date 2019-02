Coritiba perde para URT e se despede da Copa do Brasil

URT e Coritiba se enfrentaram pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (14), no Mangueirão. A URT venceu o Coxa por 3 a 2 e se classificou para a segunda fase do torneio.

O Coritiba começou pressionando o Trovão Azul na primeira etapa, mas desperdiçou as oportunidades. Aos 2 minutos, Rodrigão desviou de cabeça após cobrança de falta. O atacante cabeceou bem, mas mandou pelo lado esquerdo do gol. Um minuto depois, Geovane tocou para Juan Alano que, dentro da área e sem marcação, chutou por cima da meta. Aos 5, mais uma chance para o Coxa. URT sai jogando mal e perde a bola, Rodrigão recebe dentro da área e finaliza, mas o atacante isolou. Aos 9, foi a vez dos donos da casa assustarem. Cascata cobrou falta, Derly desviou de cabeça e Gladstone marcou, mas o zagueiro estava impedido e gol foi anulado.

Aos 11 minutos a URT abriu o placar, com Cascata. Gilberto Carrara cobrou lateral e mandou para dentro da área, Reis desviou e a bola sobrou para o meia. Sem marcação, o jogador chutou cruzado e estufou as redes. Um minuto depois, foi a vez do Coritiba marcar. Após bola dividida dentro da área, Rodrigão, que estava meio caído, aproveitou a sobra e deixou tudo igual no marcador.

O Trovão Azul teve uma grande chance de ficar novamente na frente aos 28 minutos. Depois de excelente jogada pela direita, Rodney fez cruzamento e encontrou Juninho Potiguar. O atacante chutou, no contrapé de Wilson, mas a bola foi para fora. O segundo gol da URT saiu aos 43. Djalma Silva cobrou falta na entrada da área, a bola passou pela defesa do Coxa e sobrou para Reis, que dominou e bateu com categoria na saída de goleiro.

O segundo tempo começou movimentado como no primeiro, mas com boas chances para ambos. Aos 4 minutos, a URT trabalhou bem a bola em contra-ataque e chegou no campo de defesa do Coritiba. Rafael Oller ajeitou para Gilberto Carrara, o atacante chutou e o Wilson defendeu em dois tempos. Aos 7, foi a vez do Coxa assustar. Vitor Carvalho chutou de fora da área, a bola foi para o canto, mas Marcão espalmou para escanteio. Um minuto depois, Juan Alano finalizou pelo lado esquerdo da área e Marcão, mais uma vez, evitou o empate dos paranaenses.

Aos 13 minutos o Coritiba marcou com Iago Dias. O atacante recebeu pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou de pé esquerdo. A bola ainda desviou na defesa e enganou o goleiro adversário. O Trovão Azul assustou na sequência. Aos 16, Djalma Silva cobrou falta pelo lado direito e acertou o travessão.

A URT quase empatou com Gladstone, aos 20 minutos. Wilson fez grande defesa depois que o zagueiro cabeceou cruzamento que veio da direita. Um minuto depois, Djalma Silva cobrou escanteio, Marcos Vinicius desviou no primeiro pau e Gladstone só escorou para colocar o Trovão Azul novamente na vantagem.

O Coxa quase igualou o placar nos acréscimos. João Vitor cobrou falta direto para o gol, mas a bola passou perto da trave direita de Marcão e foi para fora.

Classificado, o time mineiro enfrentará o Vila Nova-GO na próxima fase da Copa do Brasil.