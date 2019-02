Após derrota na Copa do Brasil, Argel Fucks lamenta chances perdidas contra URT

O Coritiba não conseguiu avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Na última quinta-feira (15), o time da capital perdeu por 3 a 2 para o time mineiro URT, em Pato de Minas. Mesmo com vantagem, o time acabou se despedindo da competição e como esperado, jogadores e o próprio técnico mostraram insatisfação com o resultado e também com o desempenho. Argel Fucks ressaltou as falhas na defesa do time que resultaram nos três gols.

"Ainda é uma equipe nova. Temos uma característica de treinar a bola parada, que é um ponto forte nosso. Sofremos três gols em falhas defensivas que não vinha tendo. Criamos inúmeras oportunidades para fazer gols, fizemos dois, mas não matamos o jogo na hora que tinha que matar. O adversário fez o jogo, que é o jogo de bola área. Wilson não fez defesas praticamente, fez uma em cada tempo. O adversário conseguiu aproveitar três lances de desatenção e nós fomos punidos. Futebol é dessa forma: se acaba não matando o jogo e acaba errando... A bola parada sempre foi forte ao nosso favor, hoje foi contra", afirmou em entrevista ao portal Bem Paraná.

O goleiro Wilson também falou sobre a partida. Decepcionado com a derrota, o anfitrião falou sobre recuperar a equipe e classificou como vergonha.

"A gente sabia que ia ser isso. Três gols de bola parada, não pode acontecer. Também tivemos oportunidade de fazer lá na frente. Lamentável para o clube essa eliminação precoce, sabemos o quanto é difícil. É levantar a cabeça. Temos muita coisa pela frente, é início de ano, o grupo está se formando. É recuperar o mais rápido dessa eliminação. O Coritiba tem que passar das primeiras fases. A gente respeita, mas para grandeza do clube, pode ser classificado como vexame. A gente tinha obrigação de passar hoje, mas erramos muito. É lamentar, e superar o quanto antes", afirmou para à rádio Transamérica.

O próximo desafio do Coritiba será contra o FC Cascavel, no domingo (17), às 17h, pela semifinal do Campeonato Paranaense.