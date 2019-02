Pressionado, CSA recebe surpreendente Salgueiro na Copa do Nordeste

Após uma semana de descanso, na qual apresentou reforços para este início de temporada, o CSA volta a entrar em campo às 19h30 deste domingo (17), para receber o Salgueiro pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida é uma oportunidade para o Azulão encostar no Ceará, atual líder do grupo B, com oito pontos, mas a parada promete ser difícil.

Isso porque o Carcará do sertão pernambucano é o líder do grupo A, com cinco pontos, mesma pontuação do segundo colocado, Santa Cruz, que já jogou na rodada e empatou o Clássico das Emoções contra o Náutico, nos Aflitos. Apesar disso, o Salgueiro vem oscilando nas competições. Ganhou apenas um dos seus últimos cinco jogos, nos quais empatou três vezes. Atualmente, ocupa a sexta posição no Campeonato Pernambucano.

E o próprio CSA também passa por um início de temporada complicado. Após início travado, pareceu engrenar com vitórias sobre o Jacyobá, Murici e Sampaio Corrêa, mas o sucesso se desfez duramente com a eliminação na Copa do Brasil diante do Mixto-MT. O empate contra o CRB, porém, acabou sendo elogiado pelo técnico Marcelo Cabo, que destacou o comprometimento tático da equipe.

CSA não esconde escalação

Os times já se enfrentaram na Copa do Nordeste da temporada passada. Na ocasião, ainda com o regulamento antigo da competição, empate no Rei Pelé e empate no Cornélio de Barros. Pela Série C de 2017, ano no qual o Azulino foi campeão, duas vitórias do CSA contra o Salgueiro.

O técnico Marcelo Cabo confirmou que o lateral Carlinhos deve fazer sua estreia ao longo da partida, mas os recém-contratados Ronaldo Alves, Apodi e Cassiano, que já estão regularizados, não devem ser relacionados. O treinador salientou que o intervalo de uma semana desde a última partida, ajudou a descansar e preparar a equipe para enfrentar os pernambucanos.

“Uma semana aberta é muito importante depois da maratona de jogos que nós tivemos. Primeiro passo foi recuperar os jogadores. Fizemos uma avaliação com o departamento médico, preparação física e fisiologia. Estamos implementando nosso conceito de jogo, colocando aquilo que a gente imagina para que a gente possa, sim, colocar em prática e evoluir a equipe no decorrer da temporada. Fiquei muito satisfeito com o rendimento que o time teve ontem e hoje nos treinamentos. Espero que possamos levar isso para o próximo jogo”, afirmou.

Os volantes Jhonnatan e Amaral, ainda no departamento médico, desfalcam a equipe Azulina. Mas Marcelo Cabo não escondeu a equipe titular, e revelou que o CSA deve entrar em campo com João Carlos; Celsinho, Gerson, Luciano Castan e Rafinha; Dawhan, Didira, Vitor Paraíba, Matheus Sávio e Régis; Patrick Fabiano.

Salgueiro também tem novidade

A equipe de Sérgio China também descansou. A última partida do Carcará foi na quarta-feira (6), contra o Afogados. Enquanto isso, o diretor de futebol do Salgueiro, Carlos José de Araújo, anunciou que deve pintar jogador novo no Carcará. De acordo com ele, o clube deve anunciar a contratação de mais um zagueiro, um lateral-direito e um atacante de lado para 2019.

Quem deve entrar em campo pelo time de China é o lateral-esquerdo Kevyn, ex-Náutico, campeão pernambucano em 2018. O jogador de 21 anos comentou a expectativa para a partida contra o CSA.

“A Copa do Nordeste é um torneio difícil, equilibrado. Além disso, enfrentaremos uma equipe de Série A, qualificada e na casa dela. Entretanto, fazemos uma grande campanha, somos líderes do nosso grupo e caso consigamos jogar próximo do nosso limite, teremos ótimas chances de vencer”, ponderou.

O Carcará deve entrar em campo com Luciano; André Victor, Jamerson, Igor João e Kevyn; Escuro, Bruno Sena e Tarcísio; Thomas Anderson, William Anicete e Muller.