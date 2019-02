Moto Club e Sampaio se reencontram em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste

Pela quarta rodada da Copa do Nordeste, Moto Club e Sampaio Corrêa protagonizam o Superclássico Maranhense na noite deste domingo (17), às 19h, no Castelão, em São Luís. Os dois precisam urgentemente de uma vitória para não se afundarem em seus grupos. Com mudanças, os rubro-negros serão o foco das atenções do novo treinador tricolor.

Nos últimos cinco jogos entre Moto Club e Sampaio Corrêa, desde 2017, o Papão venceu dois, inclusive o clássico da semana passada. A Bolívia Querida venceu um, e aconteceram dois empates. Já em toda a história o que prevalece são os empates, 224. O Moto venceu em 202 partidas e o Sampaio em 183.

Moto Club busca acabar com 'empatite'

O Papão do Norte ainda não perdeu nesta Copa do Nordeste, mas também não venceu. São três empates nas três primeiras rodadas. Para confirmar a fase regular na temporada, os motoenses precisam repetir o feito que conseguiram no final de semana passado, quando venceram o mesmo Sampaio, por 1 a 0, pelo Maranhense. Na última posição do grupo B, uma vitória faz com que, no mínimo, os rubro-negros ganhem duas posições. E no máximo, cinco, podendo fechar a rodada em terceiro.

Mais um grande desafio nos aguarda, afinal, clássico é clássico!

Vamos em busca da vitória, visando a classificação para a próxima fase da @copadonordeste

VAMOS PRA CIMA! pic.twitter.com/WZM7UyI10J

Para isso, o Moto vai para o clássico estadual com possíveis mudanças em relação ao último jogo, o triunfo de 2 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil. Com dores na coxa direita, o atacante Danilo Galvão saiu do confronto contra os baianos e é dúvida para a partida deste domingo (17). Dalmo deve entrar no lugar dele. Entretanto, o treinador Wallace Lemos ganhou dois reforços: o meia Wander e o goleiro Bernardo, que tiveram suas situações regularizadas junto à CBF e podem jogar.

Provável escalação: Bernardo; Dieguinho, Lucas Dias, Alisson e Rubens; Lucas Hulk, Nailson, Gleisinho e Arcanjo; Dalmo e Paraíba. Técnico: Wallace Lemos.

Sampaio Corrêa tem estreia do técnico Julinho Camargo

Em situação nada cômoda na temporada, o Tubarão Boliviano precisa dos três pontos para espantar a má fase, já que não vence há quatro jogos. Na Copa do Nordeste o cenário é pior: em apenas três jogos, sofreu 10 gols (cinco do Ceará, dois do Confiança e três do CSA), somando apenas um ponto no empate diante dos sergipanos. Mesmo vencendo o rival logo mais, os tricolores subiriam apenas uma posição, de sétimo para sexto, caso o Altos perca.

Apresentação

Julinho Camargo fez questão de enaltecer a tradição da Bolívia Querida: “O Sampaio é um dos grandes clubes do cenário nacional, e isso foi um fator determinante pata aceitar esse desafio. Agora é trabalhar.#vumborasampaio#seriec#lampionsleague pic.twitter.com/7vbDRWgcdG

Para o Superclássico, o Sampaio terá uma atração em seu banco de reservas. Trata-se do novo treinador Julinho Camargo. A contratação do técnico deve-se ao pedido de demissão de Flávio Araújo, comandante que pediu para sair após derrota, de 1 a 0, para o próprio Moto Club, pelo Estadual.

Sabendo que não pode colocar em prática sua filosofia, Julinho vai "torcer para que o time faça um jogo competitivo para buscar um bom resultado, com respeito ao coirmão". No mais, ao que tudo indica, o time titular deve ser o mesmo que o do clássico da semana passada, mas Odair Lucas, zagueiro, está à disposição e deve começar no banco.

Provável escalação: Santos; Talisson, Sergio, Lucas e Rômulo; Dedé, Patrick, Felipe, Medina e Gabriel; Samurai. Técnico: Julinho Camargo.