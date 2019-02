Fluminense e Vasco se reúnem para decidir qual das torcidas ocupará setor sul do Maracanã

Nesta sábado (16), véspera da decisão da Taça Guanabara, os presidentes de Fluminense, Pedro Abad, e Vasco, Alexandre Campello, estão reunidos na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para decidir qual lado do Maracanã cada uma das torcidas irá ocupar.

As duas equipes desejam ficar no setor sul, cada uma com seus motivos. O Vasco recorre à história, quando em 1950 ficou decidido que o campeão carioca teria direito de escolher onde posicionar a torcida. O clube cruzmaltino optou pelo lado direito às cabinas de imprensa.

No entanto, em 2013, o Fluminense assinou contrato com o consórcio responsável pelo Maracanã e ficou definido que o Tricolor ocuparia o setor sul, à direita das cabines. Enquanto o Flamengo ficaria com o setor norte.

Apesar de ainda não haver uma decisão sobre isso, o Vasco, mandante da partida definido em sorteio, já iniciou as vendas para a final, com o setor sul destinado à sua torcida. O Fluminense ainda aguarda a decisão para começar a vender nas Laranjeiras.

Na última sexta-feira (15), o Fluminense conseguiu uma liminar na Justiça fazendo valer seu contrato com o Maracanã. A cada hora de venda de ingresso em desacordo com o estabelecido, haverá a multa de R$ 50 mil ao Consórcio.

A final da Taça Guanabara será no próximo domingo (17), no Maracanã, às 17h. Não há vantagem para nenhuma das equipes. Se a partida terminar empatada, a decisão será nos pênaltis.