Claudinei Oliveira desconsidera vaias após empate com Figueira: "Cada um pensa o que quer"

Neste sábado (16), Chapecoense e Figueirense não saíram do 0 a 0 jogando pela oitava rodada do Campeonato Catarinense, na Arena Condá, em Chapecó. A partida valida a liderança do Estadual, e o Figueira permanece a frente no saldo de gols, já que as duas equipes somam 18 pontos.

O técnico da Chape, Claudinei Oliveira pontuou as principais falhas e acertos da equipe no empate e lamentou o resultado em comparação à temporada.

"Primeiro tempo foi ruim, mas o segundo foi bom. Jogamos praticamente meio campo contra o Figueirense. Fomos para o intervalo pensando em duas substituições, Everaldo e Yann, mas fomos informados de uma tendinite do Rafael. No contexto todo poderia ter rendido mais na frente. Na defesa fomos bem. Colocamos o time principal para ver como iria. O que ganha jogos é bola na rede. Não podemos empatar em 0 a 0 a temporada inteira. Temos que ter humildade para admitir quando as coisas não dão certo", afirmou o treinador.

Alguns torcedores da Chape vaiaram o desempenho da equipe após o resultado. O técnico concorda com manifestações, mas pediu acima de tudo o respeito, principalmente com jogadores.

"Cada um pensa o que quer. Torcida atras do gol e das cadeiras apoiou. Eles têm direito. Não podem perder o respeito, mas não tenho nada contra a manifestação da torcida. Não acho que foi uma vergonha. Torcedor até um certo ponto apoiou. Vaiou no fim do primeiro tempo, justificável. No final acho que até um pouco injusto com os jogadores que se doaram o tempo todo", disse o comandante.

A Chape realizará na terça-feira (19) o jogo de volta pela primeira fase da Copa Sul-Americana contra o Unión La Calera, às 21h30, na Arena Condá. No primeiro jogo, um 0 a 0 deixou tudo em aberto para as equipes.