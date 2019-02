Corinthians recebe pressionado São Paulo defendendo ótimo retrospecto recente no clássico

Corinthians e São Paulo entram em campo neste domingo (17), às 19h, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista e os times já estão desenhando suas equipes e táticas para o clássico na Arena Corinthians. O Tricolor, que vive momento complicado, nunca venceu na casa do rival.

Corinthians tem expectativa para estreia de Junior Urso

Com apenas dois dias para poder focar e se preparar para o Majestoso, o Corinthians treinou na sexta-feira (15) com os reservas em campo e no sábado, as atividades da equipe ficaram fechadas à imprensa.

O técnico Fábio Carille relacionou 23 jogadores alvinegros para a partida e, conforme adiantado previamente na quinta-feira, ele optará por dar sequência à equipe que arrancou um empate com o Racing (ARG) pela Copa Sul-Americana. A principal novidade ficou por conta do volante Junior Urso, contratado no início do mês e que pode ter sua estreia em algum momento do clássico.

Com a venda de 39 mil ingressos, o clássico tem o melhor público da temporada previsto para esse domingo. O Corinthians é o terceiro colocado do Grupo C, com sete pontos.

Com Mancini no comando, São Paulo tem que lidar com desfalques

Por outro lado, o São Paulo divulgou a lista com os 23 jogadores relacionados para a partida, com quatro desfalques. O técnico interino Vagner Mancini, que substitui André Jardine terá o retorno de Hudson, que volta a integrar a equipe após suspensão automática na derrota para a Ponte Preta pelo Paulistão e no empate contra o Talleres, pela Libertadores. Espera-se que o volante seja titular no Majestoso.

Desfalcando a equipe estão: o lateral direito Bruno Peres, afastado por conjuntivite; os volantes Liziero e Araruna, com entorse no tornozelo direito e contratura no músculo adutor direito, respectivamente e o atacante Brenner, com uma lesão na coxa esquerda.

O time do Morumbi ocupa a segunda posição no Grupo D, com nove pontos, atrás, apenas, do Ituano, líder da chave com dez pontos.