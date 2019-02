Pressionado após eliminação na Copa do Brasil, Coritiba enfrenta FC Cascavel no Paranense

O Coritiba encara o FC Cascavel, na tarde deste domingo (17), às 17h no Olímpico Regional, pela semifinal do primeiro turno do campeonato paranaense. A equipe do Couto Pereira vem pressionada já que foi eliminada precocemente pela URT, na primeira fase da Copa do Brasil. Do outro lado, a equipe mandante está em boa fase e foi a única a se classificar antecipadamente para as semifinais.

O FC Cascavel ficou com a primeira colocação no Grupo A, com 11 pontos e 61% de aproveitamento. Já o Coritiba venceu duas e empatou quatro, mantendo a invencibilidade no Estadual.



Como se não bastasse enfrentar um adversário complicado logo após ter sido eliminado, o Coritiba também demitiu o técnico, Argel Fucks, no meio da semana, e terá mais esse obstáculo na tarde deste domingo. Quem comanda a equipe é Matheus Costa.



Para o embate deste domingo (17), o técnico Paulo Foiani terá a volta de quatro titulares: o goleiro Fernando, o lateral-esquerdo William Simões, o meia Lucas Tocantins e o atacante Ricardo Lobo, todo recuperados de lesão. Desta forma, o Cascavel deve jogar com: Fernando; Everton, Ítallo, Hitalo Rogério e Wilian Simões; Duda, Bartholo e Libano (Oberdan); Lucas Tocantins, Mateuzinho e Ricardo Lobo.



O Coritiba não teve tempo para treinar, e tentou adiar a partida alegando problemas para retornar ao estado, dificultando a preparação dos jogadores. A Federação Paranaense de Futebol não se pronunciou e a partida está mantida para as 17h deste domingo. Com isso, a formação deve ser a mesma que perdeu para a URT no meio de semana, com: Wilson, Geovane (Felipe Mattioni), Alan Costa, Sabino, Fabiano, João Vitor, Vitor Carvalho (Nathan), Juan Alano (Kady), Giovanni, Iago Dias e Rodrigão.