Hemerson Maria elogia reservas e avalia como justo empate do Figueirense em Chapecó

Mesmo sem todos os seus titulares por conta da disputa da Copa do Brasil, o Figueirense buscou um empate contra a Chapecoense, fora de casa e manteve a invencibilidade no Campeonato Catarinense. O resultado de 0 a 0 neste sábado (16) deixou Figueira e Chape com os mesmos 18 pontos, mas o Alvinegro prevalece nos critérios de desempate.

O técnico Hemerson Maria, pego de surpresa com a marcação do jogo da segunda fase da Copa do Brasil já para a próxima quarta-feira (20), contra o Luverdense, no interior do Mato Grosso, poupou grande parte do seu time principal, e valorizou a atuação dos substitutos na Arena Condá.

"Fiquei contente com o padrão. Mantemos isso. Principalmente no primeiro tempo, tocamos bem a bola, envolvemos a Chape. Foi um jogo bem estudado, não podia falhar. No segundo tempo, caímos um pouco, a Chape cresceu. No final, o placar foi o melhor resultado pelo que as equipes apresentaram", analisou.

Maria criticou a grande sequência de jogos e o calendário brasileiro, mas aproveitou para elogiar o nível de atuação do seu elenco mesmo com essas complicações.

"O calendário não ajuda. Não tem como ter um jogo intenso. Vocês viram o que aconteceu com o Santos do Sampaoli. Teve as derrotas, não consegue a regularidade. É aí que entra o elenco. O nosso futebol de qualidade vai aparecer. O calendário não dá. Dentro do que estamos no campeonato, estamos em estágio avançado. Tenho certeza que o bom futebol virá com o tempo", garantiu.

O Figueirense enfrenta pela segunda rodada da Copa do Brasil o Luverdense, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, às 19h15 (horário de Brasília), na quarta-feira (20). Pelo Catarinense, o Figueira joga no domingo (24) contra o Criciúma, em casa, às 17h. Partidas no horário de Brasília.