Joinville vence clássico contra Criciúma e conquista primeira vitória do ano

Joinville e Criciúma se enfrentaram pela oitava rodada do Campeonato Catarinense, neste domingo (17), na Arena Joinville. O Tricolor derrotou o Tigre por 2 a 1 e respirou na competição. Esta foi a primeira vitória do clube na temporada.

O clássico começou movimentado logo no primeiro tempo. Quem inaugurou o placar foram os donos da casa. Aos 6 minutos, Robert recebeu excelente lançamento de Caíque, o atacante invadiu a área, driblou o goleiro e tocou para o fundo do gol com tranquilidade. Aos 13, o Tricolor ampliou com Hugo Almeida. Em cruzamento de Nathan pelo lado direito, a bola chegou no jogador, que, sozinho na área, cabeceou alto e não deu chances para Luiz defender.

O Criciúma teve uma chance real de gol apenas aos 27 minutos. Em cobrança de falta, Marlon Farias finalizou rasteiro e a bola rebateu na barreira. Na segunda chance, o lateral chutou e saiu pelo lado direito do gol. Aos 44, o Tigre diminuiu. Daniel Costa mandou a bola na área após cobrar falta, Sandro aproveitou e cabeceou no canto, sem chance para Jefferson.

Por conta da forte chuva e uma parte do gramado inundado, demorou meia hora para o segundo tempo começar. Na segunda etapa, quem teve a primeira oportunidade de gol foi o Joinville. Aos 14 minutos, Tiago Costa recebeu um belo passe e saiu na cara do gol, mas Luiz saiu bem e fez uma excelente defesa, evitando o terceiro gol do JEC. O Tigre reagiu somente aos 27. Marlon Farias cruzou para a área e encontrou Andrew, que, com o peito, desviou e obrigou Jefferson a fazer um milagre.

Aos 43 minutos, o Criciúma chegou perto do empate. Pelo lado esquerdo da entrada da área, Daniel Costa cobrou falta e acertou a trave esquerda do goleiro. Nos acréscimos, mais uma oportunidade em cobrança de falta para o Tigre, mas, desta vez, na frente do gol. Daniel Costa bateu com curva e a bola saiu perto da trave direita de Jefferson.

Com a vitória, o Joinville chegou a 7ª colocação, com nove pontos. O Tricolor chegou a mesma pontuação que o Criciúma, mas o Tigre tem vantagem no número de vitórias e se encontra na 6ª colocação.

O próximo compromisso do JEC é contra o Atlético Tubarão, pelo Campeonato Catarinense, na próxima quarta-feira (20), às 20h, fora de casa. Já o Criciúma tem compromisso na segunda fase da Copa do Brasil. O Tigre enfrentará o Oeste, dentro de casa, na próxima quinta-feira (21), às 19h15.