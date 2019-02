Paysandu goleia Remo no primeiro Re-Pa do ano

ezSem deixar nenhuma dúvida sobre quem foi melhor no jogo, o Paysandu bateu o Remo por 3 a 0 em clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Paulo Rangel, duas vezes, e Rafael Jansen, com um gol contra, deram a vitória ao Papão, que quebrou o 100% de aproveitamento do rival no estadual de 2019. O Azulão também rompeu o tabu de quatro derrotas seguidas para o Leão.

O primeiro tempo do Re-Pa foi movimentado. Paysandu assustou logo no início, com Vinícius Leite, em jogada individual. Em seguida, Mimica foi substituído pelo jovem Kevem devido a lesão. O clássico estava nervoso, com alguns jogadores exaltados. Mais lúcido em campo, o Papão abriu o placar aos 12 minutos. Vinícius defendeu cabeceio de Caíque Oliveira, mas, no rebote, Kevem chutou na canela de Rafael Jansen, que não pode evitar o gol.

Piorando a situação remista, David Batista agrediu Leandro Lima com um pisão na barriga do meia, e o juiz não hesitou ao aplicar o cartão vermelho direto. Com um a mais em campo, o Paysandu ficou calmo e começou a superioridade, tanto é que chegou ao segundo gol aos 33'. Vinícius Leite passou para Paulo Rangel, que chutou de primeira, fazendo o segundo gol. Dessa forma, o clássico foi para o intervalo com o Papão bem superior, tática e psicologicamente.

No segundo tempo, o Paysandu continuou sendo superior, porém se desgastava menos por deixar a bola com o rival. Echeverría entrou e melhorou um pouco o jogo do Remo, com ataques. O Bicolor fechou o caixão aos 29'. Em cruzamento na área, Paulo Rangel testou no contrapé de Vinícius (0 a 3). Já nos acréscimos, o goleiro remista ainda fez bela defesa para evitar o quarto gol no Mangueirão.

Depois do clássico de hoje, o Bicolor chegou aos 10 pontos e segue invicto na liderança do grupo A2. O Leão também é líder de seu grupo, o A2, mas com 9 pontos em quatro jogos. Agora, o Paysandu recebe o Águia de Marabá na próxima quarta-feira (20), às 20h no Estádio da Curuzu, pela quinta rodada do Parazão. O Remo joga um dia depois, contra o Paragominas, também às 20h, na Arena Verde.