 Com portões fechados, Vasco e Fluminense se enfrentam valendo a Taça Guanabara

A final da Taça Guanabara será decidida nesse domingo (17) no Maracanã, às 17h. Os times envolvidos, Vasco e Fluminense vêm travando uma batalha judicial para que suas torcidas ocupem o setor Sul do estádio.

Após um dia de reuniões e discussões, o Tricolor contrariado convocou seu torcedor para ocupar o setor Norte do estádio. O Vasco alegou que já tinha 20 mil ingressos vendidos e que por isso não poderia cumprir a liminar que daria o direito do Flu ocupar o setor sul.

Apesar disso, a desembargadora de plantão no TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), Lúcia Helena do Passo, determinou nesta madrugada portões fechados na final. A medida é decorrente da disputa entre os dois clubes pelo direito de alocar seus torcedores no setor sul do estádio. O Vasco entrou com um pedido de reconsideração da decisão, que foi rejeitada pela magistrada.

Vasco em boa fase

O desempenho do time de São Januário está superando as expectativas dos torcedores. Com seis vitórias em seis jogos, o time segue como a melhor defesa da competição, tendo sofrido apenas dois gols.

A equipe que deve ir a campo é a mesma dos últimos jogos, com exceção à entrada de Bruno Cesár no lugar de Thiago Galhardo, que sofreu com um edema muscular contraído na partida contra o Resende.

Provável time: Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Leandro Castan, Werley e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Bruno César (Dudu), Yago Pikachu e Marrony; Maxi López.

Crescente Tricolor

O time de Fernando Diniz vem apresentando um bom futebol para o que se esperava desse elenco. Desbancou o Flamengo na semifinal, franco favorito ao título do Campeonato Estadual, com um gol no fim da partida.

Uma eventual vitória contra o Vasco pode dar aos jogadores do Tricolor um sentimento de revanche, já que no confronto entre as duas equipes, o Fluminense saiu perdedor e foi prejudicado pela arbitragem.

Provável time: Rodolfo; Ezequiel, Matheus Ferraz, Digão e Marlon; Airton, Bruno Silva e Daniel; Yony González, Everaldo e Luciano.

Polêmica e setor Sul

Em 2013 quando o Maracanã foi reaberto, o Fluminense assinou um acordo que previa que sua torcida ficaria sempre no Setor Sul, independente se mandante ou visitante. O Vasco, por sua vez, conquistou esse direito por ter sido o primeiro campeão da Era Maracanã, em 1950.

Os presidentes se reuniram um dia antes da final e não chegaram a nenhuma conclusão. Devido a uma liminar, o Vasco pôde vender ingressos para o Setor Sul e assim será nesse clássico. Esse atrito entre os clubes se estende há seis anos e parece longe do fim.