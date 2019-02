Opinião: Fluminense é time de gays, travesti, transexual... e também de heterossexuais

Passada toda polêmica que norteou a partida entre Vasco e Fluminense, pela final da Taça Guanabara, um fato novo revoltou muitos torcedores do Flu e causou estranheza para esse jornalistas que vos escreve.

Felipe Bastos, meio-campista reserva do Cruzmaltino, não estreou na temporada 2019 em campo mas já ganhou destaque nos sites esportivos. O jogador gravou um vídeo ofendendo a torcida do Tricolor durante a comemoração do título vascaíno.

As imagens são de alto teor homofóbico e nada contribuem para a paz nos estádios que os dirigentes tanto pedem. Pior ainda é o uso do termo “time de viado” como se fosse ruim ou fosse ofender a torcida rival.

Foto: Reprodução

No atual momento que o Brasil vive, com o STF julgando a criminalização da homofobia acho que já passou da hora da CBF entrar nessa campanha e parar com esse tipo de atitude. O estádio de futebol não é o lugar onde o homem pode extravasar seus preconceitos e xingar, ofender e tudo mais.

Outro ponto a se abordar é a torcida do Vasco. Lutaram tanto para estar presentes na partida, no tão falado lado direito para ficar grande parte do jogo gritando músicas homofóbicas? O clube que tanto se intitula de ter lutado contra o racismo, de ter incluído os negros no futebol vai continuar aceitando que seus torcedores sejam homofóbicos?

Foto: Montagem Internet

Já circula nas redes sociais, uma mensagem do Twitter do Gigante da Colina em que ele repudia gritos homofóbicos que uma torcida adversária fazia na Copa São Paulo, contra seu goleiro quando ele cobrava o tiro de meta. Muito contraditório, uma vez que seus torcedores tem a mesma atitude. Ou o repúdio só vale quando é pro seu favor?

Este texto é de total responsabilidade do seu autor. De toda forma, a VAVEL Brasil apoia a luta contra a homofobia nos estádios de futebol. #HomofobiaÉCrime