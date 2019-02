Givanildo  vê emapte do América-MG justo, mas lamenta: "Sempre penso na vitória"

América-MG e Cruzeiro entraram em campo neste domingo (17) em busca da liderança do mineiro, que foi conquistada pelo Atlético-MG na noite anterior. Iniciada com 30 minutos de atraso devido ao mau tempo, Coelho e Raposa não conseguiram inaugurar o marcador no jogo. Na visão do técnico Givanildo Oliveira, o empate saiu em bom tamanho pelo futebol apresentado.

"Eu acho que foi merecido, tinha que ser empate mesmo. O zero a zero representou o que foi o jogo. Nós tivemos alguns momentos bons, eles também, claro que algumas situações, principalmente no primeiro tempo, eles agrediram mais, mas terminou sendo jogo para empate mesmo", declarou.

Diferente do que foi dito pelos jogadores no fim da partida, o treinador não gostou do empate e reafirmou que pretendia manter a equipe na liderança.

"Não. Eu sempre penso na vitória, o empate faz parte do jogo, mas a vitória nos dava o primeiro lugar. Então, nós entramos para isso. Infelizmente encontramos um time muito bem armado, muito bem postado e com uma força de marcação muito boa e isso dificultou", afirmou.

No ano de 2019, o América-MG ainda não sabe o que é perder. Apesar do estilo defensivo das duas equipes no empate deste domingo, Givanildo reforça que o Coelho está no caminho certo.

"É bom, nós estamos em uma sequência boa, não perdemos ainda nenhum jogo e quando você tem um jogo por outra competição e também não perde, é sinal que a coisa está caminhando. Temos erros, defeitos, precisamos melhorar algumas situações, mas acho que o caminho é esse aí", concluiu.

Com o resultado, o América-MG é vice-líder do Campeonato, com 15 pontos - um a menos que o Galo. No próximo domingo (24), o time de Givanildo vai até Varginha encarar o Boa Esporte, às 17h, pelo regional.