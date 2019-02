Coritiba vence FC Cascavel nos pênaltis e vai para final do primeiro turno no Paranaense

O Coritiba entrou em campo neste domingo (17) contra o FC Cascavel pela semifinal da Taça Barcímio Sicupira, o primeiro turno do Campeonato Paranaense. O herói do jogo foi o goleiro Wilson, que pegou dois pênaltis e também converteu um para dar a vaga ao Coxa nas penalidades, após 0 a 0 no tempo normal.

No primeiro tempo, o Cascavel teve mais presença e o Coritiba não conseguiu armar jogadas perigosas. Aos 18 minutos, após cruzamento fechado de Everton Silva, a bola passou por Sabino e Wilson e só parou na trave. A única boa chance do Coxa foi aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, Rodrigão dividiu com Oberdan, cabeceou, mas a bola a trave evitou mais uma vez a abertura do placar.

O segundo tempo foi mais do mesmo. O Cascavel pressionava e o Coxa se mantinha recuado. Aos 26 minutos, Willian Simões invadiu a área e sofreu pênalti. Fernando Lobo cobrou, mas parou nas mãos do goleiro Wilson.

Como o empate se manteve, a decisão foi para os pênaltis. Quem abriu as cobranças foi o goleiro Wilson. As equipes foram convertendo até a quarta cobrança do Cascavel, em que a bola de Lucas Tocantins parou nas mãos do goleiro.

O Coritiba, com a vitória nos penais, se classificou para a final da, o primeiro turno do Campeonato Paranaense e irá enfrentar o Toledo, que eliminou nas semifinais o Operário-PR.