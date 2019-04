Fluminense divulga informações sobre venda de ingressos para estreia de Ganso

O meia Paulo Henrique Ganso fará sua estreia com a camisa 10 do Fluminense na próxima sexta-feira (22), diante do Bangu, às 21h no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio. A venda de ingressos para a partida começa nesta terça-feira (19), às 10h pela internet e às 13h nos pontos de venda antecipada.

Em acordo com a equipe adversária, mandante da partida, ficou definido que os sócios tricolores terão os descontos praticados nos jogos com mando de campo do Flu. Os valores variam de R$ 15 a R$ 40.

Valores dos ingressos

Setores Sul e Leste Inferior (Gratuidades apenas no setor Leste Inferior).

R$ 0 - 100% de desconto – Pacotes Futebol e Check-Ins 2019 e Tricolor de Coração.

R$ 15 – 62,5% de desconto – Sócio Futebol, Eterno Amor, Construa o CT e Pacote Jogos.

R$ 30 – 25% de desconto – Guerreiro.

R$ 40 - Demais torcedores (R$ 20 meia-entrada).

Check-in para sócios

Pacotes Futebol, Check-Ins 2019, Tricolor de Coração, Sócio Futebol, Eterno Amor, Construa o CT, Pacote Jogos e Guerreiro:

Do dia 19/02, terça-feira, às 10h, até o dia 21/02, quinta-feira, às 23h50.

Os sócios também podem adquirir seus ingressos com o desconto do plano nos pontos de venda, na Sede do Fluminense e no Maracanã.

Pontos de venda antecipada e troca de ingressos (vendas somente em dinheiro):

Laranjeiras: Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

Dia 19/02, das 13h às 20h

Dias 20 e 21/02, das 10h às 20h

Maracanã: Bilheteria 1 (Avenida Maracanã, S/N)

Dia 19/02, das 13h às 17h

Dias 20 e 21/02, das 10h às 17h

Jacarepaguá: Loja Torcedor Carioca: (Estrada do Gabinal, 313, Lj 116/117, Galeria A)

Dia 19/02, das 13h às 17h

Dias 20 e 21/02, das 10h às 17h

Del Castilho: Loja Oficial Fluminense FC - Shopping Nova América (Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, 1° piso)

Dia 19/02, das 13h às 22h

Dias 20 e 21/02, das 10h às 22h

Niterói: Clube Canto do Rio (Avenida Visconde do Rio Branco, 701, Centro)

Dia 19/02, das 13h às 17h

Dias 20 e 21/02, das 10h às 17h

Araruama: Loja Fanáticos : Av. Brasil, 10 – Loja 112 - Araruama

Dia 19/02 das 13h às 17h dias 20 e 21/02 Horário 10:00 às 17:00hs (apenas venda, sem troca).

Vendas no dia da partida (somente em dinheiro)

Laranjeiras - Sede do Fluminense

Das 10h às 14h

Maracanã - Bilheteria 1

Das 10h até o término do 1º tempo

Vendas Visitante - Setor Norte

Bangu: Estádio Moça Bonita (Rua Sul América, 950)

Dia 19/02, das 13h às 17h

Dias 20 e 21/02, das 10h às 17h

Maracanã: Bilheteria do Acesso E

Dia 22/02, das 19h ao fim do primeiro tempo

Acessos

Setor Sul – Torcida Fluminense - Portão C

Setor Leste – Torcida Fluminense - Portão D (Gratuidades neste setor)

Setor Norte (Visitante) – Apenas portão E