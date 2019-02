Patrick marca no final e Internacional vence Caxias no Beira-Rio

Com gol nos minutos finais, o Internacional venceu o Caxias no Beira-Rio pelo placar de 2 a 1. O Colorado saiu na frente ainda na primeira etapa, com gol de William Pottker, tomou o empate na etapa final, quando Rafael Gava empatou, mas Patrick garantiu a vitória.

Na primeira etapa, o Inter apresentou dificuldades no setor defensivo e na criação. A equipe de Odair Helmann só teve duas boas oportunidades, uma convertida em gol. Aos 11 minutos, após bate e rebate na área, Rodrigo Dourado deixou para Pottker abrir o placar. Na outra chance, Dourado recebeu cruzamento de escanteio, e cabeceou próximo ao gol de Lee. O Caxias assustou aos 33, quando avançou ao ataque e Bruno Alves soltou a bomba, mas Lomba fez a defesa.

No segundo tempo, aos 10 minutos, o Colorado chegou ao ataque com Neilton, que cruzou na área, na tentativa do corte, a zaga do visitante quase colocou a bola pra dentro. A resposta da equipe visitante veio em forma de gol. Bruno Alves cruzou, a bola passou pela área e Rafael Gava, sem ângulo, colocou no fundo da rede, deixando tudo igual no placar.

Aos 17 minutos, Edenílson levou o segundo amarelo e foi expulso ao fazer falta para impedir o contra-ataque do Caxias. Com um homem a mais, os visitantes ameaçaram a equipe da casa, mas sem marcar.

O relógio marcava 43 minutos da etapa final, quando Patrick fez o gol da vitória colorada. Rafael Sobis cobrou falta na área e o voltante desviou de cabeça para dentro do gol.

A vitória deixou o Inter na segunda colocação, com 13 pontos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Avenida, às 17h de domingo, em Santa Cruz. O Caxias é quinto colocado com 10 pontos e no mesmo horário recebe o Pelotas no Centenário.