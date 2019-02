Volpi nega falha e dispara contra Vagner Love: "Mal intencionado"

Corinthians e São Paulo se enfrentaram pela sétima rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (17). Jogando na Arena Corinthians, o Timão levou a melhor e venceu o clássico por 2 a 1.

Após o jogo, Tiago Volpi foi questionado se foi falha dele no segundo gol do Corinthians e criticou a arbitragem.

"Falha? O cara (Vagner Love) me tira com o braço, ele me desloca, como eu vou acertar a bola? É impossível. No primeiro gol a bola saiu, no segundo estou inteiro na jogada e o Vagner divide", afirmou Volpi.

O goleiro ainda ressaltou que Vagner Love dividiu com ele no lance e considerou que foi falta.

"Uma coisa é dividir com o corpo, outra com meu braço, que é o modo que eu tenho de tirar a bola. É uma pressão do caramba, você tenta se firmar, para o cara estragar assim", ressaltou o goleiro.

Para finalizar, Volpi criticou a postura de Love e criticou o árbitro por não ter marcado falta.

"É nítido, o Love tira do meu braço, ele me joga contra a bola, como vou tirar assim? Ele foi mal intencionado e é impossível o juiz não ver o lance assim", finalizou Volpi.

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Paulista é contra o Red Bull Brasil, no próximo domingo (24). O Tricolor recebe o adversário no Morumbi, às 17h.