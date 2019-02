Corinthians e São Paulo se enfrentaram pela sétima rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (17). Jogando na Arena Corinthians, o Timão levou a melhor e venceu o clássico por 2 a 1.

Após a partida, Vagner Mancini projetou melhora e criticou o desempenho da equipe no clássico.

“Vamos reverter este momento com muito trabalho. Pela grandeza do São Paulo, o desempenho está muito abaixo do que o time deveria jogar. Não é só na conversa e mostrando vídeos aos atletas, mas há a necessidade de jogar mais. O time teve entrega no clássico, mas oscilou muito. E isso tira confiança do jogador”, afirmou Mancini.

O técnico interino ainda elogiou alguns momentos do Tricolor na partida, mas ressaltou que alguns erros foram cruciais para a derrota.

“Temos que achar uma maneira da equipe ter uma sequência melhor na partida. O clássico foi equilibrado, acho que o empate seria mais justo, mas não podemos reclamar a partir do momento em que erramos e damos ao adversário a chance de chegar ao nosso gol”, ressaltou o treinador interino.

Mancini declarou que o time passa por uma fase difícil, mas projeta próximos jogos para a turbulência passar.

“Foi uma semana difícil, com a eliminação na última quarta-feira pela Copa Libertadores, e agora a derrota num clássico, mas temos que absorver. É um momento chato, delicado, de pressão, mas o futebol dá no próximo jogo a chance de mudar o cenário”, completou Mancini.

Para finalizar, o treinador ainda enalteceu as semanas cheias para treinos e admitiu que o clube está rendendo mau futebol.

“O mais importante, agora, é achar soluções para aquilo que estamos vendo de errado. Dessa forma vamos andar para frente. São dois jogos agora com a semana inteira, acho importante dar ao jogador a confiança de um bom trabalho. Enxergo o São Paulo muito abaixo do que pode render. Muito abaixo. E esse é um sentimento que nos deixa chateados, mas temos que reagir”, finalizou.

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Paulista é contra o Red Bull Brasil, no próximo domingo (24). O Tricolor recebe o adversário no Morumbi, às 17h.