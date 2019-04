Vasco e Marrony renovam vínculo até 2023 

Vasco e Marrony chegaram a um acordo na tarde dessa segunda-feira (18) para renovação de contrato do atacante. O vínculo que ia até maio de 2020, vai até 2023 agora.

Ao site oficial, o jovem comemorou a renovação, disse estar vivendo um sonho e que só tem a agradecer e trabalhar para ter um grande ano: “Estou muito feliz pela renovação. Acho que é o sonho de qualquer garoto da base. Eu vim da base e sei tudo que passei para chegar até aqui. Fico alegre por tudo, pelo momento que estou vivendo, estou realizando um sonho de renovar com o Vasco, aumentar minha trajetória aqui. É uma conquista para mim, para os meus pais e só tenho a agradecer ao Vasco, a diretoria e continuar trabalhando para fazer uma grande temporada”.

Diretor de futebol, Alexandre Faria foi responsável pela assinatura de contrato de Marrony. O dirigente afirmou que é um grande passo da gestão de Campello e que espera que o garoto continue dando alegrias ao torcedor vascaíno.

“A renovação com o Marrony é mais um passo importante da gestão do Presidente Alexandre Campello, que sempre foi muito firme em afirmar que precisamos valorizar muito a base. É um jogador que temos uma atenção por tudo que representa para o time, para o elenco. Tem um comportamento bastante positivo como atleta. Nossa opção desde o ano passado foi mantê-lo no grupo de profissionais. Ele não foi para a Copa São Paulo apesar de ter idade e felizmente a decisão da comissão técnica e da direção se mostrou acertada. Ele fez a pré-temporada com o grupo profissional e tem tido todo esse destaque. Contrato renovado até 2023 e espero que ele possa seguir dando alegrias a torcida vascaína”.

Com quatro gols no ano, o camisa 38 vêm empilhando boas atuações e já virou xodó da torcida. No esquema de Alberto Valentim, é peça fundamental jogando pela beirada do campo e encantando quem o assiste com dribles e jogadas de efeito.