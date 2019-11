Zagueiro Ricardo Thalheimer, ex-São Luiz, é apresentado pelo Avaí

Buscando se reforçar para o seguimento da temporada, o Avaí apresentou o zagueiro Ricardo Thalheimer à Ressacada na manhã desta quarta-feira (20). O defensor de 26 anos vem do clube São Luiz-RS e já treina com o restante dos jogadores do Leão.

Em entrevista à 'Rádio Progresso', o presidente do Avaí Francisco Battistotti afirmou que o zagueiro estava sendo monitorado pela comissão técnica há aproximadamente 30 ou 40 dias, antes de enviarem uma proposta oficial ao clube e ao jogador.

Ricardo aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) para estrear defendendo a equipe catarinense. Segundo o dirigente, o clube já espera contar com o jogador entre os relacionados na partida contra o Metropolitano, no sábado (23).

Vestindo a camisa do São Luiz, o atleta disputou nove partidas esse ano, todas pelo Campeonato Gaúcho. Por não ter jogado a Copa do Brasil, Ricardo também poderá ser inscrito para defender as cores do Leão da Ilha na competição.

Em vídeo divulgado pelo perfil oficial do time, o zagueiro se apresenta ao torcedor.