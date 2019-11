Precisando vencer, Bahia viaja ao Uruguai para enfrentar Liverpool pela Copa Sul-Americana

O Bahia enfrenta o Liverpool-URU, na noite desta quinta-feira (21), às 19h15, no Estádio Luis Franzini, em Montevidéu, pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

O Tricolor precisa reverter a derrota em casa, por 1 a 0, com um triunfo por pelo menos dois gols de vantagem para se classificar. Para os Negriazules, basta um empate. Se os baianos conseguirem devolver o placar, a decisão vai para os pênaltis.

Fora de campo, o Bahia passa por um momento comemorativo pelos 30 anos da conquista do Campeonato Brasileiro de 1988. Dentro das quatro linhas, o Tricolor sente o peso em torno da cobrança para classificação na Copa Sul-Americana, torneio muito valorizado pelo clube e torcida.

Os uruguaios disputam apenas o terceiro jogo da temporada, que começou justamente contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. No último sábado (16), empatou com o Nacional em 1 a 1 pelo Campeonato Uruguaio.

Bahia inspirado

Conquistado em casa, a celebração do aniversário de 30 anos do título brasileiro de 1988 pode ser o gás que o Bahia precisa para reverter o resultado na eliminatória. O volante Nilton comentou a festividade e a homenagem aos jogadores campeões.

“Quando levanta o caneco, coloca a estrelinha, sempre serão bem recebidos, o clube sempre estará com as portas sempre abertas. Essa homenagem que fizemos com o nome dos jogadores... Usei a camisa com o nome de Paulo Rodrigues. Homenageei com o gol. Não sei se era matador, mas passou um pouco de sorte. Bacana isso. Nós estamos defendendo o Bahia, sabendo da história, o que eles representam, bacana dar continuidade. Eles escreveram a história deles. Nós temos a oportunidade de escrever a nossa história. Uma equipe grande, campeã, temos que dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito”, disse.

Apesar de regularizado, o atacante Arthur Caíke não está inscrito na competição e não poderá atuar. Enderson Moreira também não contará com Elton, Fernandão, Rogério e Yuri, todos ainda se recuperando de lesão.

A escalação Tricolor deve contar com Douglas; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Douglas Augusto; Artur, Shaylon e Ramires; Gilberto.

Liverpool quebrando tabu

Os Negriazules chegam cheios de moral para a partida de volta da Sul-Americana contra o Bahia. Além da vantagem no placar agregado, o Liverpool-URU se sagrou a primeira equipe uruguaia a vencer uma brasileira no Brasil, pela Copa Sul-Americana.

Para a partida, os uruguaios contam com a volta de Sebastián Cáceres e Nicolás Acevedo, que voltaram de suas participações na Copa América Sub-20, pela seleção Celeste. O volante Diego Guastavino, que cumpriu suspensão no jogo de ida e marcou o gol no empate Negriazul contra o Nacional, também está de volta e deve ser titular no meio de campo.

A equipe, treinada por Paulo Pezzolano, deve entrar em campo com Jorge Bava; Christian Nuñez, Steve Makuka, Franco Romero, Christian Núñez; Hernán Figueredo, Maximiliano Bajter; Diego Guastavino, Agustín Ocampo, Federico Martínez; Juan Ignacio Ramírez.