Dado Cavalcante promete cobrança ao time do Paraná após eliminação na Copa do Brasil

O Paraná foi eliminado da Copa do Brasil nesta terça-feira (19) após perder para o Londrina nos pênaltis por 5 a 4 pela segunda fase da competição no Estádio do Café, em Londrina. Com 1 a 1 no placar normal de jogo, a partida seguiu para os pênaltis.

Guilherme Santos, lateral do Tricolor, falou após o resultado e concordou que houve diversos erros no desempenho da partida, além das chances perdidas.

"Acabamos perdendo o equilíbrio no segundo tempo. É deixar que as coisas aconteçam, com cabeça erguida, para trabalhar no próximo desafio. Bati o pênalti como eu treino. Infelizmente, hoje não foi o dia. Tivemos chance de ganhar", afirmou o jogador.

O técnico Dado Cavalcante, após a partida, admitiu que o resultado não agradou nem aos jogadores e muito menos dirigentes e direção. Falou também sobre o clima pesado.

"Todo mundo está de cabeça quente lá no vestiário. Não é a hora de falar agora. Mas as conversas serão mais incisivas depois quando voltarmos aos treinamentos", disse o comandante.

Jogadores ficaram abatidos com a derrota e a não-classificação no clássico paranaense, principalmente pela situação atual do clube.

"É lamentável tomar um gol aos 48. Eu nem sei como vamos administrar isso. A gente conhece o time, sabe como é complicado. Íamos ganhar um bom dinheiro. Mas chega, toma um gol desse, ele faz uma falta na entrada da área. Lamentável. Não sei eles, mas eu precisava desse bônus que ia entrar", disse o volante Luiz Otávio em entrevista à rádio Transamerica.

O Paraná agora espera o próximo confronto diante do FC Cascavel, no domingo (10), pelo Campeonato Paranaense, na Taça Dirceu Krüger, às 16h. O clube integra o grupo B juntamente com Cascavel CR, Cianorte, Coritiba, FC Cascavel e Rio Branco-PR.