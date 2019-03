Buscando classificação inédita, Oeste enfrenta Criciúma pela Copa do Brasil 

O Oeste enfrenta, pela segunda fase da Copa do Brasil, a equipe do Criciúma nesta quinta-feira (21), no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. O jogo será às 19h15 e será transmitido pelo SporTV.

Na primeira fase, a equipe paulista goleou o Fast-AM por 6 a 1. Já o Criciúma venceu o São Raimundo por 2 a 0.

Rubrão busca classificação inédita

Nesse confronto, a equipe paulista busca um feito nunca realizado na história do clube: passar da segunda fase da competição. Nas outras duas vezes que chegou nessa fase, a equipe caiu para Internacional e Figueirense.

O Oeste conta ainda Com ausência do lateral-direito Cicinho, que se machucou contra o São Caetano, no Campeonato Paulista, e o atacante Pedrinho, que está fora por conta de uma gripe.

Bruno Lopes, que já jogou pelo Criciúma, falou sobre suas expectativas para partida. “Com certeza é um jogo especial, voltar para Criciúma quase dois anos e meio depois, a vontade de vencer é muito grande. Todos nós sabemos da importância desse jogo, o que vale uma classificação para a terceira fase, nosso time vem crescente e, com garra, vamos buscar essa classificação.”

Tigre busca vitória para sair de fase ruim

Mesmo classificado para segunda fase da Copa do Brasil, o desempenho do Criciúma ainda é muito contestado. A equipe ainda não se deu bem nos ditos “jogos grandes” em 2019. No final de semana, o time perdeu o clássico para o Joinville (quarta derrota em quatro jogos esse ano).

No último treino antes do confronto, o técnico Doriva confirmou o retorno do lateral-direito Maicon e do volante o Zé Augusto. Porém não revelou como será a escalação da equipe. “O Maicon está 100%, já treinou. Eu vou fazer alterações, mas não vou contar. Apesar da equipe ter dado um bom respaldo na Copa do Brasil, não foi da mesma maneira contra o Joinville.”

O técnico ainda completou falando das expectativas da partida. “É um jogo importantíssimo, de projeção, bom de jogar. Estão todos motivados para fazer um bom jogo e passar de fase.”