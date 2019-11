Com força máxima, Goiás recebe CRB desfalcado pela Copa do Brasil

Goianos e alagoanos se enfrentam nesta quinta-feira (21), no Estádio Serrinha, em Goiânia, a partir das 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem ganhar avança à terceira fase. Além da honra da classificação, o vencedor do confronto entre Goiás e CRB vai faturar R$ 1,45 milhão pelo avanço. Vale lembrar que se classifica quem vencer o jogo. Caso haja empate, a decisão irá para os pênaltis.

Goiás com força máxima

Após evitar o desgaste físico dos titulares no jogo do último domingo contra o Goiânia, o técnico Maurício Barbieri vai com força máxima para o jogo de logo mais. Somente o goleiro Sidão e o zagueiro David Duarte jogaram pelo estadual e estarão também na partida contra os alagoanos. Vale lembrar, que só o Goiás ainda tem 100% de aproveitamento (8 vitórias em 8 jogos) entre os 20 clubes da Série A.

Elenco esmeraldino finalizou nesta quarta-feira (20) a preparação para jogo contra o CRB (Foto: Divulgação/Goiás)​​​​​

CRB com mudança no ataque

O atacante Victor Rangel será desfalque por se recuperar de dores na panturrilha, logo Zé Carlos e Maílson disputam essa vaga no ataque. Enquanto isso, no meio de campo, o treinador Roberto Fernandes deve seguir com três volantes, dando mais liberdade a Ferrugem para auxiliar Danilinho na armação. O setor defensivo é o mesmo que vem atuando constantemente na temporada.

Na madrugada de quarta-feira (20), a delegação alagoana viajou a Goiânia (Foto: Divulgação/CRB)

Retrospecto do confronto

Até aqui, não existiu nenhum empate entre Goiás e CRB. Em nove partidas, os esmeraldinos venceram seis vezes e os regatianos três. O primeiro jogo entre ambos foi em 04/09/1999, pela Série B. Os goianos iniciaram ali a vantagem no embate, vitória por 4 a 0 em casa.