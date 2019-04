Raiza é apresentada pelo Cruzeiro e revela: "É o meu grande sonho"

Visando a preparação para a temporada 2019, o time feminino do Cruzeiro apresentou nesta quarta-feira (27), a jogadora Raiza, de 23 anos. Ao chegar à Raposa para a disputa do Brasileirão A2 e do Campeonato Mineiro, a meia-atacante revelou que o acerto com o time de Minas representa a realização de um sonho.

"É um sonho de moleca, de verdade. Sempre dizia para a família que um dia iria jogar em um grande clube do País e, graças a Deus, esse dia chegou. Estou louca para estrear e botar isso (emoção e vontade) para fora."

Pela primeira vez em um clube de expressão nacional, a jovem não escondeu a emoção após desembarcar em Belo Horizonte, na segunda-feira (25). Em seguida, ela foi conhecer as estruturas do clube. Até que o dia de assinar contrato e ser anunciada chegou.

"Foi incrível a recepção. Não tive nem palavras. Não conseguia nem chorar mais, pois já tinha chorado tudo. Não tenho palavras para explicar a sensação que eu tive."

Além de Raiza, a Raposa apresentou o resto do elenco (Foto: Reprodução / Cruzeiro)

Raiza também contou, em tom descontraído, sobre a "pressão extra" que colocou em seu agente quando soube das negociações com o Cruzeiro.

"Eu brinquei com meu agente. Quando ele comentou das negociações e a possibilidade de vir jogar no Cruzeiro, falei com ele (referindo-se ao seu agente, Ruany Veríssimo): 'Ruany do Céu, pelo amor de Deus, se vira e faça esse negócio acontecer, pois é o meu grande sonho (risos).' Brincadeiras à parte, graças a Deus deu tudo certo. Sou muito grata a todos e espero corresponder toda essa confiança dentro de campo. Agora é trabalhar bastante."

Em 2019, o Cruzeiro tem no cronograma duas competições para o futebol feminino: Série A2 do Campeonato Brasileiro, que tem início em 27 de março, e o Campeonato Mineiro, que acontece só entre setembro e novembro (a federação do estado ainda está organizando as datas).