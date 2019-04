Corinthians anuncia chegada de Régis por empréstimo junto ao Bahia

Corinthians anunciou nesta sexta-feira (01) a contratação do meia Régis, do Bahia. Nome indicado pelo técnico Fábio Carille, o jogador estava no futebol árabe atuando no time do Al-Wheda, onde trabalhou com o treinador corintiano.

Treinando no CT Joaquim Grava desde a semana passada, o meia de 26 anos resolveu as pendências com o clube baiano e foi finalmente anunciado pelo alvinegro. Com a contratação de Régis, o Corinthians chegou a sua 12ª transferência do ano, e o meia terá como concorrentes na sua posição nomes como Sornoza e Jadson.

Lembrando que, além do Bahia e do Al-Wehda, Régis soma passagens por Paulista de Jundiaí, São Paulo, América-RN, Chapecoense, Sport e Palmeiras.