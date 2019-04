Fluminense recebe Resende para se manter na liderança da Taça Rio

Fluminense e Resende se enfrentam nesta sexta-feira (1), em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Rio, às 16h. O Tricolor é o líder de seu grupo após bater o Bangu na estreia por 2 a 0. Já o Resende busca a primeira vitória, já que perdeu o primeiro jogo para o Volta Redonda por 1 a 0.

Nos confrontos entre as equipes pelo Campeonato Carioca, o Fluminense possui mais vitórias. São sete vitórias do Tricolor, uma do Resende e um empate. O último duelo entre ambos aconteceu em 1º de fevereiro de 2017, pela segunda rodada da Taça Guanabara, também em Moça Bonita. O Fluminense venceu por 1 a 0. Gustavo Scarpa marcou o único gol da partida.

O trio de arbitragem para a partida já está definido. Daniel de Sousa Macedo será o árbitro e ele terá como assistentes Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gabriel Conti Viana.

Fluminense tentando embalar

Após o empate em 0 a 0 com o Antofagasta (CHI), pela Copa Sul-Americana, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Carioca. O Tricolor é o líder do grupo B com três pontos, mesma pontuação do Volta Redonda, mas tem vantagem no número de gols marcados.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz deve promover a estreia do zagueiro Léo Santos, já que Digão está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bangu. Além do capitão da equipe, Bruno Silva e Airton também estão fora por suspensão. Já Pedro, De Amores, João Paulo e Caio seguem se recuperando de lesões.

O zagueiro Matheus Ferraz falou sobre a partida: “Nós vamos precisar melhorar e estamos sempre buscando a evolução. O trabalho de crescimento é constante, pois ainda estamos de certa forma em uma primeira parte da temporada. Vamos tentar controlar o Resende e encontrar os espaços para ganhar”, disse.

Provável escalação: Rodolfo, Gilberto, Léo Santos, Matheus Ferraz e Mascarenhas; Caio Henrique, Dodi, Ganso e Everaldo; Luciano e Yony Gonzalez.

Resende busca nova classificação

O Resende tenta se recuperar da derrota na primeira rodada e somar pontos para se classificar mais uma vez às semifinais do turno. A equipe ocupa a quinta colocação do grupo C com nenhum ponto conquistado, na frente apenas do Bangu.

O técnico Edson Souza fez mistério quanto a equipe que deve mandar a campo para a partida, mas deve manter a base que foi derrotada pelo Volta Redonda. A equipe não terá nenhuma baixa para o jogo, pois não há jogadores lesionados nem suspensos.

Buscando a ascensão na tabela, o treinador Edson Souza declarou o que espera de sua equipe: “Nós conseguimos chegar às semifinais da Taça Guanabara porque nunca nos intimidamos e sempre procuramos enfrentar nossos adversários de igual para igual. Contra o Fluminense devemos manter este tipo de pensamento”, revelou.

Provável escalação: Ranule, Filipi Souza, Rhayne, Lucas Tavares e Jeanderson; Joseph, Léo Silva, Arthur Faria e Jackson; Valdeci e Maxwell.