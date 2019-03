Allianz Parque fará ação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher 

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março, o Allianz Parque realizará uma ação para suas torcedoras palestrinas: nos dias 8, 9 e 10 de março, o estádio dará 50% de desconto para todas as mulheres no tour do Allianz Parque Experience.

O passeio tem duração de 1h15 e tem sete pontos de visitação, incluindo vestiário e beirada do campo. Além do passeio, as mulheres levarão para casa, como presente, uma foto ao lado da Taça Libertadores da América.

Os ingressos poderão ser encontrados na bilheteria do Allianz Parque, no portão A, na rua Palestra Itália, ou pela internet. O site é: https://www.ingressorapido.com.br/event/5169/d/30977#!/tickets

O Allianz Parque Experience está há dois anos no mercado e mudou a forma de prestar esse serviço no Brasil. Além do tour “básico”, há ações como Tour Radical, Dia de Craque, Ídolos Tour e Tour Imagração Italiana.