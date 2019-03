Quem vencer espanta a má fase: Altos-PI e Bahia se enfrentam pela Copa do Nordeste

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste, Altos e Bahia se enfrentam a partir das 16h deste sábado (02), no estádio Albertão, na capital do Piauí, Teresina. Com apenas uma vitória e três empates, os baianos têm que vencer para chegarem ao G4. Já os piauienses precisam do primeiro triunfo no regional para sonharem com a classificação.

Pela primeira vitória

Compartilhando da mesma pressão que cerca os adversários de logo mais, o Altos, após vencer o Piauí no estadual, tem o foco de se recuperar no Nordestão. Com volante Sidney, meia Ancelmo e atacante Raygol no departamento médico, o elenco do Jacaré está reduzido para esta tarde. Zagueiros Renato Santos e Ramon voltam à disposição; eles treinaram normalmente na sexta-feira (1).

Ao ser perguntado sobre o mau momento do Bahia, o treinador Maurílio disse: "É muito fácil nós ficarmos falando de se aproveitar de momentos ruins. Do outro lado existe uma grande equipe, o Bahia é um clube de Série A".

Provável escalação: Fernando Henrique; Ademir, Leone, Ramon Baiano (Caíque) e Wesley; Dos Santos, Jorginho, Humberto, Eder Guerreiro; Manoel e Raphael Freitas. Técnico: Maurílio Silva.

Tendo que espantar a má fase

O Bahia desembarcou em Teresina na tarde de ontem (01/02), sob assédio de alguns torcedores. Arthur Caíke, substituo do atacante Arthur, que não participou do último treino devido a virose, está liberado para estrear. O Tricolor também terá outros desfalques: o volante Elton, o meia Marco Antônio e os atacantes Guilherme, Fernandão e Rogério.

Com expectativa de voltas, Elton e Fernandão ainda não estão prontos. "Nenhuma (chance de atuar no próximo jogo). Eles começaram a fazer o trabalho de transição. Vão demandar mais tempo do que a gente gostaria", disse Enderson Moreira, treinador baiano que tem apenas quatro vitórias em 14 jogos disputados em 2019.

Provável escalação: Douglas; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore (Flávio) e Douglas Augusto; Ramires, Shaylon e Arthur Caíke; Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.