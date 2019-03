Embalados, Botafogo e Volta Redonda se enfrentam pela segunda rodada da Taça Rio

Neste sábado (2), o Botafogo visita o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h30 (de Brasília), válido pela segunda rodada da Taça Rio. As duas equipes vivem o melhor momento da temporada e vão se encontrar com a confiança em alta. O Glorioso não sabe o que é perder há seis jogos, enquanto o Voltaço vem de quatro vitórias seguidas.

O duelo é disputado há mais de 42 anos. Segundo o site de dados 'oGol', Botafogo e Volta Redonda já se enfrentaram 57 vezes no Campeonato Carioca. O alvinegro leva ampla vantagem no retrospecto, com 34 vitórias, enquanto a equipe do Sul-Fluminense triunfou apenas seis e o confronto acabou empatado em 17 oportunidades .

Botafogo confiante

O glorioso chega em alta para o jogo deste sábado (2). Após a eliminação precoce na Taça Guanabara, a equipe comandada por Zé Ricardo recuperou a confiança após alcançar a marca de seis jogos invictos, com resultados expressivos. Na última quarta-feira, o Botafogo venceu o Cuiabá por 3 a 0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil.

Para a partida de hoje, a equipe deve entrar com mudanças no time titular. No gol, Gatito está vetado por dores em um dos dedos da mão e dará lugar para o experiente, Diego Cavalieri, que fará a sua estreia pelo alvinegro. Outra mudança será no setor de meio campo, Zé não poderá contar com Alex Santana, que vive grande momento, e será substituído pelo volante Rickson. No ataque, Erik fará função de Kieza e Luiz Fernando deve completar o setor.

O lateral Jonathan falou sobre a expectativa pela primeira vitória na Taça Rio: "Até agora não vieram resultados tão positivos no Carioca. Amanhã vai ser um jogo importantíssimo para nós, mas estamos com a cabeça tranquila".

Provável escalação do Botafogo:

Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan; Jean, Rickson e Leo Valencia; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Erik.

Volta Redonda embalado por sequência de vitórias

O Voltaço vem embalado por quatro vitórias seguidas e venceu todas as partidas disputadas no Raulino de Oliveira. A equipe comandada por Toninho Andrade ocupa a quarta posição na classificação geral do campeonato, que dá vaga na Copa do Brasil, além da vaga direta na semifinal do Estadual. O momento é ótimo, e o treinador projetou o confronto diante do Botafogo, que também vem de bons resultados e está invicto ha seis jogos.

"Com certeza não iremos pegar o Botafogo do primeiro turno, mas, sim, um time totalmente diferente e que cresceu muito nos últimos jogos. Será a nossa primeira partida contra um time de maior investimento em casa e devemos repetir o que estamos fazendo durante todo o campeonato. Jogar com vontade, disposição e transpiração, sabendo que precisamos marcar muito, porque uma hora a oportunidade de marcar o gol irá aparecer", disse o treinador.

Será o terceiro jogo contra um grande na temporada, o primeiro como mantante. O Volta Redonda empatou com o Fluminense no Maracanã, em uma partida em que desperdiçou pênalti quando vencia por 1 a 0, e acabou sendo goleado pelo Vasco por 5 a 2, em São Januário.

Provável escalação Volta Redonda:

Douglas Borges; Luís Gustavo, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Bileu, Marcelo e Douglas Lima; Wandinho e o artilheiro do Carioca, João Carlos, com sete gols.