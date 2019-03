Em situações opostas em seus grupos, Sergipe e Ceará se enfrentarão no Batistão

Vivendo situações extremamente opostas na Copa do Nordeste, Sergipe e Ceará se enfrentarão na tarde deste sábado (2), no Estádio Batistão, em Aracaju, ás 16h. O jogo será válido pela quinta rodada do torneio regional. Enquanto o Vozão entrará para se manter líder do grupo 2, os alvirrubros sergipanos tentarão somar os primeiros pontos na sua chave, a 1.

Depois de vencer e se classificar para o hexagonal final do campeonato estadual de forma emocionante, o Sergipe encerrou uma fase difícil com seis partidas sem sentir o gosto de uma vitória. No jogo diante do Ceará, vai embalado para virar a chave de vez e sair da lanterna no Nordestão. Um plus a mais será a presença do técnico Leandro Campos. Anunciado na noite desta sexta-feira, o treinador gaúcho ainda não comandará o time na beira do campo, mas já estará presente no estádio para acompanhar seus novos comandados.

A escalação escolhida pelo auxiliar George Litiere deverá passar por: Erivelton; Victor Trator, Heverton, Carlos Alexandre, Marinho Donizete; Felipe Hereda, Brendon, Diego Paulista, Zé Mário; Ariel e Giancarlo.

No Ceará, o clima é de alívio. Sobretudo, depois de passar de fase na Copa do Brasil nos pênaltis, contra o surpreendentemente complicado Foz do Iguaçu. Devido ao calendário cheio, é provável que o técnico Lisca promova algumas mudanças. Uma das mais aguardadas é a da entrada do recém-contratado lateral-esquerdo Thiago Carleto, que faria sua estreia.

Tentando manter a liderança do seu grupo, o vozão deve ir a campo com: Fernando Henrique; Cristovam, Luiz Otávio, Valdo, Thiago Carleto; Edinho (William Oliveira), Juninho (Fernando Sobral), Ricardinho; Felipe, Chico; Roger.