Rossi marca pela primeira vez e Vasco vence Boavista pela Taça Rio

Na tarde deste sábado (2) de carnaval, o Vasco venceu o Boavista em São Januário pela segunda rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, por 2 a 0. Marrony abriu o placar e Rossi, marcando pela primeira vez com a camisa vascaína, fechou a conta.

Lucas Mineiro quase marcou no começo do duelo. Após bate rebate, Ribamar ajeitou para entrada da área e o volante chegou batendo, mas sem muita força parou na defesa do goleiro Guilherme Eiras, que jogou para escanteio.

Douglas Pedroso respondeu para o Verdão de Saquarema. Após cobrança de escanteio na grande área, o volante subiu mais alto que todo o setor defensivo vascaíno e testou firme, mas a bola passou ao lado da meta de Fernando Miguel, assustando o torcedor presente na Colina.

Aos 33 minutos o garoto Marrony, artilheiro do Cruzmaltino em 2019, abriu o marcador em São Januário. Bruno César cobrou falta no contrapé de Guilherme Eiras, o goleiro conseguiu espalmar, mas o camisa 39, atento, apareceu para emendar de primeira, cruzado, e estufar as redes da equipe de Bacaxá.

A segunda etapa começou com animação. Primeiro, em boa subida pelo lado direito, Arthur chutou cruzado e Fernando Miguel fez excelente defesa. O Almirante respondeu de imediato. Marrony puxou contra-ataque e lançou para Ribamar finalizar, mas o atacante chutou rasteiro e para fora.

Rossi desencantou pela primeira vez com a camisa vascaína aos sete minutos da etapa final. Bruno César deu lindo lançamento para o ponta no flanco direito, ele invadiu a área e chutou cruzado, na saída do goleiro, para ampliar o placar em São Januário.

Tiago Reis ainda criou duas oportunidades para o time da casa ampliar. Na primeira, tocou para Rossi finalizar, mas Wellington Silva salvou. Na segunda o jovem recebeu, se virou para arrumar o chute e parou no goleiro Guilherme Eiras, que fez ótima defesa.

Com a vitória, o Vasco chega aos quatro pontos no grupo B da Taça Rio e divide a liderança com o Fluminense no momento. Já o Boavista cai para o quarto lugar no grupo C e permanece com um ponto conquistado devido ao empate na estreia do turno contra o Madureira.

O próximo duelo do Gigante da Colina é contra o Flamengo, no Maracanã, às 19h do próximo sábado (9). É o primeiro Clássico dos Milhões do ano. No mesmo dia o Verdão de Saquarema enfrenta a Portuguesa, em Moça Bonita, às 16h30. Ambas as partidas acontecem pela terceira rodada da Taça Rio.