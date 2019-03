Avaí passa fácil pelo Joinville e volta a liderar o Catarinense

O Avaí recebeu o Joinville na tarde deste domingo (3), na Ressacada, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense, e aplicou uma goleada por 3 a 0. André Moritz, Alex Silva e Getúlio marcaram os gols da partida.

Desde o começo do primeiro tempo a equipe mandante demonstrou domínio completo da partida, com várias bolas alçadas na área. O resultado da pressão veio cedo, aos 23 minutos, quando Caio Paulista cruzou para Getúlio, que cabeceou forte e viu Jefferson fazer linda defesa, mas o rebote sobrou para André Moritz, que abriu o placar.

O Avaí manteve o controle da partida e foi coroado outro gol no finalzinho do primeiro tempo. Caio Paulista roubou a bola no campo de ataque, avançou na área e cruzou para trás para Alex Silva. O lateral dominou e bateu com tranquilidade, aumentando a vantagem.



O JEC voltou para o segundo tempo com duas mudanças: saíram Baianinho e Tiago Costa, entraram Arez e Rafael Grampola. O Leão da Ilha conseguiu manter a superioridade, mas quem chegou com perigo foi o Joinville, quando Grampola puxou rápido contra-ataque e tocou para Caíque na área, que bateu na saída de Glédson, mas o goleiro fez boa defesa.

Mas ao 34 da segunda etapa, Getúlio selou o placar final após bom contra-ataque armado por João Paulo. O JEC ainda teve um gol anulado no finalzinho, quando Hugo Almeida aproveitou cruzamento, mas estava impedido.

Agora, a equipe comandada por Geninho está na ponta da tabela, com 23 pontos em 11 jogos, e tem como principal perseguidor o rival Figueirense, que tem 22 pontos mas com um jogo a menos, em rodada atrasada (nona), contra o Marcílio Dias. Do outro lado, o JEC continua na sétima colocação, com 12 pontos.



Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Hercílio Luz, no próximo domingo (10), às 18h, no Aníbal Costa. Antes, na quinta-feira (7), o Leão recebe o Brasil de Pelotas, às 19h15, pela segunda fase da Copa do Brasil. Já o JEC recebe o Metropolitano na Arena Joinville, sexta-feira (8), às 20h.