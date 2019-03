Lucas Santos é chamado por Tite para compor treinos da Seleção Brasileira

Destaque do Vasco e eleito melhor jogador da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jovem Lucas Santos foi convidado pelo técnico Tite para integrar o grupo principal da Seleção Brasileira e participar de um período de treinamento. Vale ressaltar que ele não poderá atuar nos jogos, já que não consta na lista de convocação.

O time canarinho fará amistosos em solo europeu contra o Panamá (23/03, Porto-POR) e República Tcheca (26/03, Praga-CZE), visando a preparação para a disputa da Copa América 2019, que será realizada no Brasil.

O meia cruzmaltino se apresentará no próximo dia 16 de março. Lucas Santos já havia sido chamado em 2018, assim como Marrony e jogadores das bases de outros clubes do Brasil, para contribuir nos treinos e trabalhar ao lado dos principais atletas do país.

Visto como uma grande promessa, a diretoria do Vasco recusou uma proposta do CSKA, da Rússia, pelo o jogador no último mês. O clube não concordou com os valores propostos pelo time russo e encerrou a negociação, que até então era dada como certa. O jovem é uma das principais apostas do Gigante da Colina para se tornar referência do time em um futuro próximo.