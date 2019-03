Na estreia pela Libertadores, Flamengo duela contra San José-BOL e altitude de Oruro

Nessa terça-feira de carnaval (5) às 19h15, o Flamengo fará a sua estreia na Libertadores 2019, contra o San José-BOL, em Oruro (BOL). Válido pelo Grupo D, que ainda conta com LDU-EQU e Peñarol-URU, o duelo também marcará a abertura da fase de grupos do torneio continental

A partida será realizado no estádio Jesús Bermúdez, que tem capacidade para 35 mil torcedores, mas apenas 25 mil ingressos foram disponibilizados para os torcedores bolivianos, e cerca de quatro mil para os rubro-negros, que fizeram uma festa para recepcionar os jogadores na chegada ao país.

Donos da casa, bolivianos tentam aprontar contra o Flamengo

Sexto colocado no Campeonato Boliviano, e atual campeão nacional, o San José entra na Libertadores como o azarão do Grupo D. Para tentar surpreender, a equipe de Oruro aposta, além de uma das maiores altitudes do torneio, na experiência do artilheiro Carlos Saucedo, que marcou 10 vezes em nove partidas.

O técnico Néstor Clausen tem duas dúvidas para montar a equipe: o volante boliviano Mario Ovando e o meia argentino Javier Sanguinetti não treinaram com os companheiros, mas ainda podem entrar em campo logo mais. Com isso, a provável escalação da equipe boliviana é: Banegas; Juárez Toco, Equino e Vidaurre; Rojas Hermoza (Ovando), Fernández, Gutiérrez (Sanguinetti) e Jorge Añez; Alessandrini e Duk.

Mesmo com desfalques e pressionado, Rubro-Negro quer fazer bonito na altitude

Após superar o ''fantasma" das eliminações recentes no torneio, o Flamengo busca acabar com outro jejum: o de títulos. Para isso, nada melhor do que lutar pelo bicampeonato da Libertadores, o sonho máximo da torcida. A estreia será no alto do morro, com mais de 3.700 metros de altitude, e a preparação foi especial:

"Alguns cuidados são tomados, a velocidade da bola aumenta muito e o atleta deve estar preparado. Não deve dar piques longos na altitude, para não aumentar mais a frequência cardíaca, que já aumenta aumenta muito. A respiratória também aumenta. E quando aumenta a respiratória, você começa a perder a capacidade de ter o oxigênio disponível. O Flamengo está preparado para Oruro. O objetivo é chegar na hora do jogo. E, obviamente, a ideia é dar continuidade para Quito. Lá é menos, mas tem problema. O jogador perde coordenação. Temos um preparo especial para os membros da comissão técnica também, com medicação, menos para os jogadores, que não podem usar medicação", explicou o médico do clube, Doutor Serafim Borges, ao site oficial.

Além do ar rarefeito, o Rubro-Negro terá de lidar com dois desfalques: Rhodolfo e Uribe. Recuperado de uma lesão no joelho, o meia Éverton Ribeiro começará a partida no banco de reservas. Com isso, a tendência é que o técnico Abel Braga escale a mesma equipe que venceu a Portuguesa-RJ: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.